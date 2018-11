Tettnang Schachteam schlägt Wangen mit 6:2

Die zweite Runde der Schach-Bezirksliga Oberschwaben in der Saison 2018/19 hat die Zweitvertretung des SC Tettnang zum SC Wangen 1 geführt. Laut Spielbericht gingen die Gäste leicht favorisiert in die Begegnung und siegten am Ende klar.

Nach kurzer Spielzeit brachte Tilo Balzer (Brett 8) die Tettnanger in Führung. Sein junger Gegner musste nach erheblichem Materialverlust die Partie aufgeben. Ebenfalls schnell und gegen einen jungen Spieler gewann Gordian Gräber (Brett 7) mit Hilfe eines Qualitätsopfers, das einen starken Angriff gegen die Königsstellung einleitete. Mit der 2:0-Führung im Rücken einigte sich Roland Keckeisen nach wenigen Spielzügen am Spitzenbrett auf ein Unentschieden. Beide Spieler hatten hier eine stabile Stellung aufgebaut. Mit einer Figur gewinnenden Kombination erhöhte Helmut Mirl, die schwarzen Spielsteine führend, weiter die Tettnanger Führung. Bozo Starcevic (Brett 3) war es vorbehalten, den Mannschaftssieg sicherzustellen. Seine Figuren spielten auf den 64 Feldern perfekt zusammen und konnten Druck entwickeln. Letztendlich gab sein Gegner die Partie zum Zwischenstand von 4,5:0,5 für Tettnang auf.

Im weiteren Verlauf nahm Jonas Sterk (Brett 2) ein Remisangebot seines Gegenübers an, nachdem dieser über das aktivere Spiel verfügte. Die einzige Tettnanger Niederlage erlitt Mannschaftsführer Gero Gräber an Brett 5. Nach interessantem Verlauf mit beidseitigen Chancen ergab sich ein Endspiel, in welchem der Tettnanger Spieler mit Turm einen schweren Stand gegen das gegnerische Läuferpaar hatte. Nachdem sein Gegner einen Freibauern mit Unterstützung durch das Läuferpaar vorantreiben konnte, ging die Partie verloren. Manuel Schmid an Brett 4 hatte zu diesem Zeitpunkt eine geschlossene Stellung mit je zwei Türmen und Springer. Da die Bauernketten kein Durchkommen ermöglichten, bot er seinem Gegner Remis an, was dieser ablehnte. Letztendlich konnte Schmid dadurch die Partie sogar zum 6:2-Endstand für die Tettnanger gewinnen, womit das siegreiche Team auf Platz drei in der Tabelle vorrückte.