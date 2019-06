Tettnang radelt fürs Klima: Jetzt für Aktion melden

Seit dem Jahr 2008 treten deutschlandweit Bürger und Kommunalpolitiker für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Tettnang ist von 22. Juni bis 12. Juli mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle Interessierten, die in Tettnang leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Beim Wettbewerb „Stadtradeln“ geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, fasst die Stadt Tettnang die Aktion in einer Pressemitteilung zusammen.

Denn: Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstünden im Verkehr, sogar ein Viertel der CO- Emissionen des gesamten Verkehrs verursache der Innerortsverkehr. „Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO vermeiden“, so die Stadtverwaltung. An der Aktion „Stadtradeln“ kann jeder Interssierte mitmachen, ein Team gründen oder am Wettbewerb teilnehmen. Dabei die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. Und: Auch E-Bikes und Pedelecs sind zugelassen.