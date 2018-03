Tettnang-Premiere für preisgekröntes Duo

Das ungastliche Wetter hat am Samstagabend wohl einige davon abgehalten, im Rittersaal ein Kabarett der anderen Art zu erleben. Oder war es gar ein Kabarett-Theater, wie das Duo „Ulan & Bator“ alias Sebastian Rüger und Frank Smilgies es selbst nennen?

Im üblichen Kabarett werden politische und gesellschaftliche Missstände angeprangert, auf die Schippe genommen und, wenn es gut geht, durch befreiendes Lachen entschärft. Bei den „Absurdisten“ Ulan & Bator ist stets auch der Intellekt angesprochen – Lachen ja, aber auch mal mit Fragezeichen, mit Verzögerung. Was oberflächlich wie Dada wirkt, hat Tiefgang. Den zu erschließen verlangt geistige Mitarbeit. Nicht etwa, dass man sich elitär fühlt.

Dass hier im „Kulturradio“ zwei Männer zwei Stühle lautstark über die Bühne schieben, dass sich ein Klangkonstrukt entwickelt, das durchaus einer zeitgenössischen Komposition entstammen könnte, ist das Eine. Dass die beiden Akteure erst mal von ihren Stühlen aus in Ruhe das Publikum betrachten, ist das Andere. Und um die Gäste noch mehr zu verunsichern, spielen sie ein Stück weit so, wie man es im Kabarett erwartet – nah an der Realität, doch übersteigert. Da ziehen zwei an imaginären Zigaretten. „Hitler war Nichtraucher“, kommentiert der Eine, Hitler war ein A...loch“, sagt der Andere kurz und bestimmt.

Sie kommen von Einem zum Anderen, machen Sprünge, Assoziationsketten entstehen, so künstlich, dass sie gar nicht mehr den Anschein von Zufall erheben. Da bestellt einer 15 Kisten Mineralwasser – je fünf Kisten still, laut oder als Schorle – und trifft nach zwanzig Jahren seinen Freund Odysseus, der wie ein Comic-Held vom Trojanischen Krieg erzählt: Trojanisches Pferd contra Kiosk-Nachschub, Hexenschuss contra griechische Helden und Götter. Überhaupt die Namen. Zwei Väter unterhalten sich am Rande des Spielplatzes und rufen ihre Kinder: Heineken, Toshiba, Milka. Zugegeben, auch Viagra hat durchaus den angenehmen Klang eines Frauennamens. Markennamen gegen Taufnamen, irgendwie muss man zu Geld kommen, wenn sogar der Herzchirurg sich ein Zubrot als Medikamententester verdient und der Bundesgeneralanwalt sein Trommelfell versetzt. Die Leute müssen sehen, wie sie über die Runden kommen, finanziell und auch sonst.

Da muss der Interviewer des Polit- und Kulturmagazins „Phrasenbeton“ sich den verblödeten Vielschreiber anhören, und der Politiker vor der Regierungserklärung mit dem Publikum dessen Reaktionen einüben. Ob da nicht Yoga hilft? Es muss ja nicht der richtige Lotossitz sein, Improvisation ist erlaubt, ausatmen, einatmen, Hauptsache, man bringt den Werbeblock unter. Hier sind die beiden im gewohnten Kabarett, aber eben nur nahe dran und aus diesen Unterschieden resultiert der besondere Reiz. Das Publikum ist mitgegangen, hat seinen Spaß gehabt. Leider war es nicht ganz einfach, trotz aufwändiger Technik den Hall, die Überlagerung in den Griff zu bekommen. Für ähnliche Veranstaltungen bietet sich in Zukunft wohl wieder die Aula des Gymnasiums an.