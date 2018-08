Tettnang präsentiert sich kurz vor der Ernte als besondere Hopfenstadt

Kurz vor dem Beginn der Hopfenernte hat sich die Tettnanger Innenstadt mit einer neuen Idee präsentiert. Zum ersten Mal wurde rund um den Städtlesmarkt sowie auf der Karlstraße ein Hopfentag gefeiert. Ideales Sommerwetter lockte zahlreiche Tettnanger und Besucher zu einem Bummel zu den mit Hopfenranken geschmückten Marktstände und Geschäfte.

„Hopfen ist unser ältester Global Player“ so Bruno Walter. „Er ist prägend für unsere Region und überall präsent, zum Beispiel in der Fasnet mit Hopfennarr, Hopfensau und der Roten Spinne“. In Tettnang wird seit 1844 Hopfen angebaut, zwei Drittel davon gehen mittlerweile in den Export.

Neben der standesgemäßen Präsentation der Hopfenstadt durch die Hopfenhoheiten Teresa Locher, Kathrin Arnegger und Lena Heilig, gab es weitere Besonderheiten zum Thema Hopfen zu sehen und zu kosten. Ausgefallene kulinarische Kreationen in fester und flüssiger Form, wie beispielsweise die Hopfenleberwurst von Metzger Forster und „gesundes, schön machendes“ Hopfenvollkornbrot von Bäcker Hans-Jörg Bär.

Marktzwerge zupfen wie früher Hopfendolden ab

Im Café Bärlin bot man Cocktails mit phantasievollen Namen wie „Hopfen-Helga, Hopfen-Hugo und Hopfen–Inge“ an, im Hotel Rad gab es „Hopes Melon Tonic“ und „Hopfen-Gin“ zu probieren. Die süße Variante war ein „Hopfen-Eis“ im Eiscafé Dolomiti. Es setzt sich aus Bier mit oder ohne Alkohol, Fruchteis, Wasser und Zucker zusammen und sollte eher von Erwachsenen genossen werden.

Nicht zu kurz kamen Aktivitäten für kleine und große Gäste Ein Highlight war das Kinderhopfenbrocken im Rahmen der Aktion „Marktzwerge“. Ehrenamtliche betreuen dabei die Kinder der Marktbesucher während des Einkaufs. Vom Hopfenmuseum bestens ausgestattet mit Original-Hopfenbrockerhockern, Kittelschürzen, Kopftuch und Strohhut zupften die Kinder hochkonzentriert die Hopfendolden ab und erhielten für ihre harte Arbeit ein Simri-Hopfenmärkchen, für das es früher Geld gab und das am Samstag in eine leckere Kugel Eis umgetauscht werden konnte.

Im Gewinnspiel „Ernteschätzung“ musste das Gewicht des diesjährigen Hopfenernteertrags in Tonnen geschätzt werden. Die Gewinner sollen nach der Hopfenernte Preise erhalten. Rund um den Torbrunnen boten Charlotte Müller und Lukas Locher vom Hopfengut No 20 kühles Bier und Informationen über die Braukunst an und die junge Band „Rainy Monday“ ließ musikalisch ihr Können hören. Daniela Bentele flocht fleißig die beliebten Hopfenkränze und weihte nebenbei Interessierte in ihre Kunst ein.

Originelle handgenähte Up-Cycling-Taschen von Monika Merk, in denen Hopfensäcke verarbeitet wurden sowie Uschi Arnolds Sparschweine und Stofftaschen mit Hopfenrankenbemalung, waren dekorativ präsentiert und gefielen den Besuchern gut.

Schon um 10 Uhr vormittags zeigte sich Rainer Höfele vom Stand des Lions-Club, mit dem Verkauf der Lose für die spektakuläre Ziehung am Bähnlesfest, ausgesprochen zufrieden. Der Erlös wird, wie gewöhnlich, für einen guten Zweck gespendet.