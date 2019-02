Tettnang muss Abwassergebühren deutlich erhöhen, das Trinkwasser wird aber günstiger

Die Abwassergebühr in Tettnang wird rückwirkend zum 1. Januar steigen und die Frischwassergebühr sinken. Auch wenn das Votum des Gemeinderats nach der Sitzung des Verwaltungsausschusses noch aussteht, scheint das bereits festzustehen. Denn der Spielraum, den die Stadt bei der Gebührengestaltung hat, ist minimal und das Thema ist hochkomplex.

Der Wasserpreis für Trinkwasser sinkt rückwirkend von 1,60 Euro pro Kubikmeter auf 1,50 Euro pro Kubikmeter. Hier winkt eine Nachzahlung. Bei den Abwassergebühren wird es hingegen teurer. 1,94 Euro sind 2019 und 2020 je Kubikmeter Schmutzwasser zukünftig fällig. Bislang waren es 1,72 Euro. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 2019 demnach 0,34 Euro pro Quadratmeter versiegelter Fläche. Hier waren es bislang 0,21 Euro. 2020 soll der Quadratmeterpreis dann wieder sinken und mit 0,29 Euro berechnet werden.

Im Schnitt bedeutet das 2019 Mehrkosten von etwa zehn Euro pro Person in einem Haushalt pro Jahr, hat die Stadt berechnet. Für Gewerbetreibende wird es dann deutlich teurer, wenn diese zum Beispiel eine große, versiegelte Fläche in ihrem Betrieb haben. Bei 11 439 Quadratmetern zum Beispiel bedeutet das einer Preissteigerung in Höhe von rund 1144 Euro pro Jahr. Das sorgte im Verwaltungsausschuss für Kritik. Doch war bei der Sitzung auch deutlich wurde: An der Gebührenerhöhung ist nicht zu rütteln, denn die Stadt darf mit ihrem Wasser weder Gewinne erzielen noch Verluste machen. Bleibt am Ende doch Geld übrig oder werden Schulden gemacht, muss das in den kommenden fünf Jahren wieder verrechnet werden, sonst zahlt es am Ende im schlimmsten Fall der Steuerzahler. Weil 2004 die Gebühren sogar bei 2,40 Euro für einen Kubikmeter Schmutzwasser lagen, muss dieser Überschuss nach wie vor abgebaut werden. Und weil die Gebühren jahrelang nicht realistisch dargestellt wurden, gibt es Nachholbedarf. Gemeinderat Peter Gaissmaier (Freie Wähler) kritisierte die Erhöhung: „Es ist dem Bürger schwer zu vermitteln, dass er in den letzten vier Jahren zu wenig gezahlt hat.“

Langfristig soll versucht werden, die Schwankungen so gering wie möglich zu halten, das könnte nach Ansicht der Verwaltung bereits 2021 soweit sein.

Die Gebühr von 1,94 Euro sei auch der Landesdurchschnitt, sagte Claudia Schubert von der Stadtverwaltung. Und das, obwohl in der Kläranlage des Abwasserverbandes Unteres Schussental in Eriskirch derzeit eine hochmoderne Ozonierungsanlage eingebaut werde. Deren Kosten sind in der neuen Gebühr bereits eingerechnet.