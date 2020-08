Tettnang macht bei der Barockwoche mit

Klangvolle Prachtorgeln, Barock-Führungen mit Musikeinlagen und Einblicke ins Alltagsleben des 18. Jahrhunderts sind ein paar der Zutaten für die Barockwoche 2020. Von Samstag, 8. August, bis Sonntag, 16. August, entführen 18 Stationen entlang der Oberschwäbischen Barockstraße in die sinnesfrohe Epoche. Die dritte Auflage der Veranstaltungsreihe stellt das Hören in den Mittelpunkt, das Motto heißt „Barock erlauschen“. Auch Tettnang ist mit Führungen im Neuen Schloss dabei.

Lebenswelt und Musik dieser schwelgerischen Zeit erleben Gäste und Besucher hautnah, heißt es in der Pressemitteilung. Am Samstag, 8. August, entführen Gräfin Sophia von Montfort und ihre Zofe Anna ihre Gäste in die Vergangenheit der Grafen von Montfort. Sie präsentieren die kostbar ausgestatteten Räume und erzählen den Besuchern manch Detail aus dem Leben der reichsgräflichen Familie, heißt es weiter.

Um Hygiene und Erotik im Barock geht es am Sonntag, 16. August. Wenngleich Leidenschaft nicht ausschlaggebend für eine Heirat in früheren Jahrhunderten war, sondern meist Geld und Einfluss zählten, berichten zeitgenössische Quellen von der Liebe, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der Führung schnuppern die Gäste den Duft des Alltags in einer Zeit, als Waschen als ungesund galt und nur Parfüm Gerüche und Ungeziefer vertreiben konnte. Die Führung ist nur für Erwachsene.