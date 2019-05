Tettnang liest – „Dort, wo die Orangen blühen…“

Lieblingsbücher von Tettnangerinnen und Tettnangern sollen im Mittelpunkt einer Veranstaltungsreihe stehen, die in Kooperation von Stadtbücherei Tettnang und Buchhandlung „Ravensbuch“ auf die Beine gestellt wird.

An jedem von drei Sommerabenden sollen zwei Lesefreunde in je20 bis 25 Minuten aus einem ihrer Lieblingsbücher vorlesen, dieses vorstellen und ein wenig berichten, was an ihm so besonders ist. Vorgestellt werden dürfen keine Sachbücher – es soll ein Roman sein, der im Buchhandel noch lieferbar ist und nicht aus der Hand der Vorleser stammt. Mehr Regeln gibt es nicht.

Auf der Suche nach einem poetischen Ort sind die Veranstalter auf die Orangerie im unteren Schlosspark gestoßen und wurden von Schlossverwalter Hubert Hahn mit offenen Armen empfangen. Damit war der Veranstaltungsname geboren: „Dort, wo die Orangen blühen … Tettnang liest“ .

Bewerben können sich Interessentinnen und Interessenten bis zum 8. Juni in der Stadtbücherei Tettnang – dies unter Angabe des Buchtitels, mit ihrem Namen, Kontaktdaten und mit dem Termin, an dem sie lesen könnten.

Die Programmauswahl treffen Buchhandlung und Stadtbücherei bis spätestens Mitte Juni.

Eingebettet werden die beiden Buchvorstellungen von Musikschulensembles, die mit schönen Klängen einen Rahmen um die Veranstaltung legen.