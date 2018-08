Tettnang lädt zum Hopfentag ein

Kurz vor der Hopfenernte, die in den kommenden Tagen beginnt, lädt Tettnang am Samstag, 18. August, von 8 bis 16 Uhr zum Bummeln beim Hopfentag in die Innenstadt ein.

Es gibt unter anderem Kulinarisches zum Thema Hopfen zu entdecken. So wird es laut Stadtmarketing unter anderem Hopfenleberwurst, besondere Hopfencocktails (Foto: Café Bärlin), Hopfeneis und sogar Schinkenhopfen geben. Auf dem Städtlesmarkt wird es bis 13 Uhr außerdem Hopfenbrocken für Kinder geben. Die Hopfenhoheiten werden laut Ankündigung vor Ort sein und gebundene Hopfenkränze wird es geben, so die Veranstalter. Ein Gewinnspiel, bei dem Besucher den Ernteertrag dieses Jahres schätzen dürfen und Livemusik sind weitere Programmpunkte am Samstag.