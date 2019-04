Tettnang ist seit den 90ern im Klimaschutz aktiv

Der Ortsverband der FDP hat sich bei seiner öffentlichen Sitzung mit dem Thema „Energiewende“ beschäftigt. Ihr Vorsitzender Dogan Cimen begrüßte neben Mitgliedern des Ortsverbandes auch die anwesenden Gäste und den Vortragenden Manfred Moosmann aus dem Kreis der Tettnanger Liberalen.

Auf Basis von belastbaren Daten und Auswertungen stellte der Diplomingenieur seine Ergebnisse zum aktuellen Stand der Energiewende vor. Besonders erfreulich war der Besuch von Michael Hofmann, Geschäftsführer des Regionalwerkes Bodensee, der als Gast mit seiner fachlichen Kompetenz und seinen Erfahrungen die Diskussion bereicherte, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes.

Im Vortrag wurde gezeigt, welche Fortschritte bei der CO-Reduzierung in verschiedenen Sektoren seit 1990 in Deutschland erreicht werden konnten. Anhand anschaulicher Beispiele wurde aber auch schnell klar, wo die künftigen Herausforderungen liegen. Zeitliche Phasen ohne Sonne und Wind (Dunkelflaute) werden bei der Sicherstellung einer durchgängigen Stromversorgung zu umfangreichen Investitionen in die Infrastruktur führen.

Die Stadt Tettnang ist seit den 90er Jahren beim Klimaschutz aktiv, wird seit 2014 nach dem European-Energy-Award (EEG) zertifiziert und hat damit eine gute Grundlage für die Energiewende geschaffen. Für die neuen verschärften Anforderungen bis 2030 und 2050 werden die bisher geplanten Investitionen aber nicht ausreichen. Es ist daher zu klären, wie die Gemeinde ihren gestalterischen und finanziellen Spielraum in Zukunft nutzt. Idealerweise sollten weitergehende Maßnahmen zur CO-Reduzierung ohne weitere Verschuldung und ohne größere Einschränkungen bei geplanten Projekten umgesetzt werden.

Dazu haben die Mitglieder des FDP-Ortsverbandes Vorschläge erarbeitet, von Maßnahmen im Straßenverkehr bis hin zu Themen im persönlichen Umfeld mit dem Ziel, CO-günstiges Verhalten der Bürger durch Unterstützung der Gemeinde zu fördern. Die Themen sollen weiter vertieft und dann den Führungsgremien der Stadt zur Verfügung gestellt werden.