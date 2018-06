Tettnang II unterliegt in Bellamont mit 3:5

Die Fußballfrauen des TSV Tettnang II haben in der Regionenliga in Bellamont mit 3:5 verloren. Die Gäste hatten sich für das Spiel in Bellamont viel vorgenommen, besonders das Spiel auf die Spitzen mit langen Bällen wollte man unterbinden.

Dies gelang auch zu Beginn gut, doch in der zwölften Minute, ließ der TSV Mara Eschbach zu viel Raum und sie erzielte das 1:0. Pech hatte Tettnang in der 17. Minute als Marlene Friedel mit einem Foulelfmeter an der Torspielerin des FV Bellamont scheiterte. Tettnang fand in der Folge schwer ins Spiel und versuchte meist mit langen Bällen zu agieren. In der 37. Minute erreichte ein solcher Pass von Karin Rasch-Boos Nicole Reichardt, die sicher zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Tettnang erhöhte den Druck und erzielte bereits in der 38. Minute durch Marlene Friedel das 2:1. Die Gastgeberinnen wirkten keineswegs geschockt, Tettnang bekam Mara Eschbach nicht in den Griff, sie erzielte in der 41. Minute den verdienten 2:2-Ausgleich.

Bellamont gewann in der ersten Halbzeit deutlich mehr Zweikämpfe, erst in den letzten 15 Minuten kam Tettnang besser ins Spiel und konnte die Partie ausgeglichen gestalten. Die zweite Hälfte begannen die Gäste besser, hatten optisches Übergewicht, ohne daraus Kapital schlagen zu können. Innerhalb von acht Minuten wurde die Partie zugunsten von Bellamont entschieden. Verena Lang, Saskia Maucher und Mara Eschbach erhöhten zwischen der 64. und 72. Minute auf 5:2.

Tettnang leistete sich dabei in der Defensive zu viele leichte Fehler und bot den Gastgeberinnen Räume an. Nach mehreren Umstellungen fand Tettnang endlich zum gewohnten Kombinationsspiel, Bellamont ließ aber auch im Gefühl des sicheren Vorsprungs mehr zu. Letztlich konnten die Gäste in der 90. Minute durch Marlene Friedel noch zum 3:5 verkürzen. Am Ende holt Bellamont verdient drei Punkte.

Nach zwei Unentschieden belegt die Mannschaft des TSV Tettnang II in der Tabelle der Regionenliga den vorletzten Platz.

TSV Tettnang II: Judith Musch, Marlene Wieder (46. Simone Hofmann), Nicole Frank, Sarah Moll, Katharina Schäfer, Doro Haib, Ella Zimbran, Nicole Reichardt, Gina Rizollo, Karin Rasch-Boos, Marlene Friedel