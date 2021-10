Tettnang II schlägt Weiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war coronabedingt eine lange Pause, in der kein Präsenzschach für die Schachspieler möglich war. Lediglich Online-Partien mit Schachfreunden aus dem eigenen Verein, aber auch Partien mit weltweiten, unbekannten Gegnern waren über Schachportale möglich. Und so war es ein kleines Highlight, als die 2. Mannschaft des Schachclub Tettnang zu ihrem ersten Spiel in der Bezirksliga der neuen Saison in Weiler antreten konnte. Waren die Westallgäuer auf Grund der Spielermeldung klarer Favorit, so zeigte sich bei der Mannschaftsmeldung, dass – ebenso wie bei Tettnang – einige Stammspieler nicht antreten konnten. Doch zunächst folgte der Mannschaftsführer des SC Weiler mit der Überprüfung der Corona-Impfungen der Spieler und dem Erfassen der Adressen den Vorgaben des Schachverbands. Am Brett selbst durfte ohne Maske gespielt werden.

Da Tettnang nur mit sieben Spielern antreten konnte, wurde das erste Brett kampflos für Weiler gewertet. In ausgeglichener Stellung remisierte Roland Zoll früh an Brett 4. Nach Bauerngewinn im Mittelspiel konnte Tilo Balzer am dritten Brett den ersten vollen Punkt für Tettnang erringen. Gleichfalls siegten anschließend mit Mehrbauern im Endspiel Manuel Schmid an Brett 2 und Gordian Gräber an Brett 5. Nach der Niederlage von Klaus Jocham (7.) nach einem nicht korrekten Figurenopfer und einem Remis von Jakob Benkö (6.) war zumindest das Mannschaftsremis gesichert. Nun spielten noch am Spitzenbrett Helmut Mirl (TT) gegen Tobias Pfanner. Nach fast fünf Stunden Spielzeit gelang es Mirl in einem spannenden Endspiel trotz positionellem Nachteil ein Remis zu erzwingen, indem er durch ein Springeropfer den letzten gegnerischen Bauer vor dessen Umwandlung in eine Dame schlug und der Gegner danach kein Material mehr zum Mattsetzen hatte. Mit diesem hart umkämpften Remis war der überraschende 4,5:3,5-Erfolg gegen Weiler sichergestellt.