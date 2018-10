Am fünften Spieltag der Fußball-Oberliga haben die Fußballerinnen des TSV Tettnang den TSV Alemannia Freiburg-Zähringen mit 3:1 (2:1) besiegt. Durch den ersten Auswärtssieg der Saison kletterte der Fußball-Oberligist in der Tabelle auf Rang sechs. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage lautet nun die Bilanz nach vier Partien.

Bereits in der siebten Minute legten die Gäste aus Tettnang den Grundstein für ihren Sieg. Lea Brinz brachte den TSV nach einem Eckball mit 1:0 in Führung. Nur elf Minuten später legte das Team des Trainerduos Alex Haag/Andreas Konrad nach und erhöhte durch Simone Birkle auf 2:0 (18.) – erneut nach einem Eckball.

Tettnang attackierte den Gegner frühzeitig und stand in der Anfangsphase sehr hoch. Durch den hohen Druck auf den Sechzehner der Freiburgerinnen konnten die Gäste immer wieder Eckbälle provozieren, die ihnen diesmal auch zum Erfolg verhelfen sollten. „Die Standardsituationen, die wir regelmäßig trainieren, haben sich heute bezahlt gemacht“, so Coach Haag.

Nach dem zweiten Treffer zog sich der TSV allerdings etwas zurück und agierte unkonzentrierter. Zu leicht wurden Bälle verloren gegeben und dem Gegner zu viele Räume gelassen. Die Folge: Die Gastgeberinnen kamen kurz vor dem Halbzeitpfiff doch noch zum 1:2-Anschlusstreffer (45.) durch Juliane Maier.

In der Halbzeitpause stellten die Tettnanger Trainer das Spielsystem um. Fortan agierte die Mannschaft nun etwas tieferstehend, was dem Gegner Probleme bereitete. Dennoch war die Begegnung nun offener. Chancen auf beiden Seiten ließen den Ausgang der Partie völlig offen,. Keine der beiden Kontrahenten vermochte es, die Partie vorzeitig für sich zu entscheiden. „Freiburg hätte den Ausgleichstreffer schießen können, aber auch wir hätten schon deutlich früher den entscheidenden Siegtreffer erzielen können. Der Kunstrasen dort hat es uns aber leider nicht so leicht gemacht.“

Der letzte Treffer des Tages fiel schließlich zugunsten des TSV – und zwar erneut nach einem Eckball. Sandra Trautwein entschied mit ihrem Treffer zum 3:1 die Partie in der Schlussminute. „Läuferisch und taktisch war das heute eine tolle Leistung der Mannschaft“, sagte Haag. „Spielerisch wäre allerdings etwas mehr drin gewesen. Aber wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“