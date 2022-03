Tettnang glänzt dank Joseph Anton Feuchtmayers „Glanzarbeiten“

So ganz genau weiß man nicht, wann der Bildhauer Joseph Anton Feuchtmayer geboren worden ist. Aber das, was er geschaffen hat, ist weitbekannt. Seine Kunstwerke sind in Schlössern und Klöstern Süddeutschlands zu finden – darunter in besonderer Weise in Tettnang. Die Vermutung zumindest lautet: Das Ausnahmetalent wurde vor 326 Jahren, also am 6. März 1696, geboren. Daran erinnern die Staatlichen Schlösser und Gärten in einer Mitteilung.

Die Leidenschaft des Künstlers prägte mit seinen Kunstwerken die Schlösser und Klöster Südwestdeutschlands, heißt es darin. Tettnang, Salem, Heiligkreuztal: Überall finden sich demnach die außergewöhnlichen Arbeiten des Bildhauers. Feuchtmayer passe mit seiner Passion ausgezeichnet zum Jahresthema 2022 der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg: „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“.

So war es früher mit Geburtstag und Tauftag

Ein feines Gitterwerk und fröhliche Putten verzieren Wände und Decken. Der Hirtengott Pan spielt auf seiner Flöte eine liebliche Melodie. Das Grüne Kabinett im Neuen Schloss Tettnang wirkt wie ein idyllischer Garten – mitten im Schloss. Dem Stuckateur Joseph Anton Feuchtmayer gelang hier dem Pressetext zufolge ein faszinierendes Meisterwerk. Über viele Jahre prägte er mit seiner Werkstatt das Erscheinungsbild vieler Schlösser und Klöster in Süddeutschland.

Feuchtmayer wurde vermutlich vor 326 Jahren, am 6. März 1696, geboren. Vermutlich – weil dieser Termin als sein Tauftag überliefert ist, aber damals Neugeborene meist gleich nach ihrer Geburt getauft wurden.

Joseph Anton kam aus der berühmten Künstlerfamilie Feuchtmayer. Zahlreiche Familienmitglieder arbeiteten als Maler, Baumeister oder Kupferstecher. Von Diego Carlone, einem seiner künstlerischen Vorbilder, lernte Feuchtmayer eine besondere Stuck-Technik: Bei der sogenannten „Glanzarbeit“ gelingt es, dem Gips eine Oberfläche zu geben, die wie kostbarer Alabaster schimmert. Feuchtmayer wurde ein wahrer Meister in dieser besonderen Technik. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Joseph Anton die Leitung der Werkstatt in Mimmenhausen bei Salem – und auch die Auftraggeber. Als Stuckateur und Bildhauer war Joseph Anton in ganz Süddeutschland, in der Schweiz und rund um den Bodensee tätig.

Filigrane Kunstwerke in Salem und Heiligkreuztal

1697 verwüstete ein Brand weite Teile von Kloster Salem. Doch die Mönche bauten die Reichsabtei wieder neu auf. Dabei beauftragten die Äbte renommierte Künstler mit der Ausstattung der Räume. Mehrere Generationen waren damit beschäftigt, Salem mit barocker Pracht auszustatten. Feuchtmayer und seine Werkstatt sind verantwortlich für die Stuckaturen in einem Teil des Kreuzgangs und für Teile der figürlichen Ausstattung des Münsters. Auch die eindrucksvollen Holzstatuen im Marstall, heute im Klostermuseum zu sehen, zählen zu seinen Werken. Typisch für ihn seien die raumgreifende Bewegtheit seiner Figuren und die ausdrucksstarke Mimik. Im Salemer Marstall vertreten übrigens aufwändige 3D-Reproduktionen wirkungsvoll die Originale.

Das Zisterzienserinnenkloster Heiligkreuztal wurde 1227 gestiftet. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlebte es eine Blütezeit. In dieser Zeit wurde auch die Nonnenempore in der Klosterkirche, das Kernstück des Nonnenklosters, neu gestaltet. Für die künstlerische Ausgestaltung verpflichtete die Äbtissin Maria Josepha von Holzapfel die führende Künstlerwerkstatt – ein Auftrag für Feuchtmayer. 1729 erstrahlte die Empore in neuem Glanz. Mit seinen Stuckaturen sei Feuchtmayer ein filigranes Kunstwerk gelungen: Medaillons, Bandelwerk, Blüten, Akanthusblätter und Muscheln aus Stuck umfließen die Deckengemälde.

Das Themenjahr 2022

Schloss Tettnang mit seinen Höhepunkten des oberschwäbischen Barocks sehen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg als ein Highlight-Monument des Themenjahres 2022 an: Unter dem Motto „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“ könnten Besucherinnen und Besucher die Liebe und ihre Facetten im Wandel der Zeit erkunden von der Liebe jenseits der Ehe über tiefe Religiosität und leidenschaftliche Gottesliebe bis zur Sammelleidenschaft, die sich in Wunderkammern, Naturalienkabinetten und Gärten mit exotischen Pflanzen widerspiegelt.

14 Monumente im ganzen Land sind mit Veranstaltungen beim Themenjahr dabei. Alle Veranstaltungen und weitere Informationen lassen sich einsehen unter www.schloesser-und-

gaerten.de