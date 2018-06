Tettnang braucht 500 bis 1000 neue Wohnungen

Eine Wohnungsmarktanalyse soll im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Aufschluss darüber geben, wie viel und welche Art von Wohnraum in Tettnang fehlt. Das Ergebnis der Analyse soll die Grundlage für weitere Planungen bilden. Ein erstes Zwischenergebnis hat Rico Emge, Architekt und Stadtplaner von der UmbauStadt GbR aus Berlin am Mittwoch dem Gemeinderat vorgestellt.

Als „leichtes Warnsignal“ und Indiz dafür, dass zu wenig Wohnraum in Tettnang zur Verfügung steht, wertete Emge das Bevölkerungswachstum zwischen 2004 und 2014. Denn während im Bodenseekreis insgesamt ein Plus von 2,4 Prozent zu verzeichnen war, lag dieses in Tettnang bei nur 1,5 Prozent. Die Prognose des Statistischen Landesamtes wiederum sieht so aus, dass Tettnang bis 2030 um 5,9 Prozent weiterwachsen wird, der Bodenseekreis aber nur um 4,8 Prozent. Um dieses Wachstum tatsächlich zu ermöglichen, müsse dann allerdings auch der dafür erforderliche Wohnraum vorhanden sein. Und Emge nannte dazu auch konkrete Zahlen: Allein durch die steigende Einwohnerzahl ergebe sich ein Bedarf an 477 neuen Wohnungen. Unter Berücksichtigung eines leicht ansteigenden Flächenbedarfs je Einwohner kommt Emge sogar auf einen Bedarf von rund 1000 Wohnungen.

Kaum Angebote vorhanden

Wie mau es derzeit auf dem Tettnanger Wohnungsmarkt ausschaut, verdeutlichte der Stadtplaner mit einer Auswertung der Wohnungsangebote in verschiedenen Print- und Online-Medien. Ergebnis: Im Umkreis von fünf Kilometer rund um den Stadtkern tendiert das Angebot Richtung Null, selbst im Umkreis von zehn Kilometern sei Tettnang „weit entfernt von einem guten Angebot“. Entsprechend hoch sind die Kaufpreise. In Neubauten sei unter 3000 Euro je Quadratmeter gar nichts zu haben. Innerhalb der vergangenen drei Jahre seien die Preise sowohl in Neubauten als auch in bestehenden Gebäuden um knapp 30 Prozent gestiegen, die Mietpreise um etwa acht Prozent.

Erste Zwischenergebnisse präsentierte Rico Emge auch zur jüngsten Umfrage, für die 1380 Haushalte in Tettnang und den Ortschaften angeschrieben worden waren. 439 sind ausgefüllt zurückgekommen, 150 davon bereits ausgewertet. Demnach besteht aktuell vor allem Nachfrage nach großen Wohnungen. Eine wichtige Rolle spielen offenbar Garagen beziehungsweise Stellplätze. Eine klare Tendenz zeigt sich in den bisher ausgewerteten Fragebögen zudem dahingehend, dass es die Menschen bei einem möglichen Umzug bevorzugt in den Stadtkern ziehen würde.

Der Abschlussbericht der Wohnungsmarktanalyse soll bis August vorliegen.