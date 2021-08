Tettnang auf der Landesgartenschau in Überlingen

Der Tettnanger Partnerauftritt auf der Landesgartenschau Überlingen am Freitag, 6. August, zog zahlreiche Besucher in den Landkreispavillon. Kinder und Erwachsene hatten Spaß daran, Blumen zu löten, Geldbeutel aus Abfallmaterialien zu basteln, Parfüm herzustellen oder Hopfenarmbänder zu knüpfen, berichtet Liane Huber, Organisatorin des Auftritts und Mitarbeiterin der Tourist Information Tettnang. Das Programm des Elektronikmuseums, von VAUDE, des Hopfenguts N°20 und des Neuen Schlosses wäre super angekommen.

Am Gewinnspiel hätten rund 100 Besucher teilgenommen. Fragen zur Hopfenernte, zu den Grafen von Montfort und den Schlössern in Tettnang galt es hierbei richtig zu beantworten. Inzwischen fand die Ziehung der Gewinner statt: Über einen VAUDE-Rucksack freut sich Larissa Walter aus Überlingen. Alex Weikert aus Henggart in der Schweiz gewinnt die Führung für fünf Personen im Elektronikmuseum. Das Hopfengut belohnt Ralf Tietz und neun weitere Personen aus Schwäbisch Hall mit einer Bierverkostung. Als Graf und Gräfin können sich 15 Schützlinge von Isabelle Gröger aus Ingelfingen bei der Kostümführung im Neuen Schloss fühlen.