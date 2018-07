Tennis-Damen 1 steigen auf

Bei den Tennis-Damen 1 des TC Tettnang ging es in der Bezirksliga als Tabellenführer um den Aufstieg. Gegner war der Tabellenzweite TA TV Dettingen. Statt eines Spitzenspiels auf Augenhöhe wurde es eine klare Angelegenheit zugunsten des TCT (8:1).

Bereits nach den Einzeln war den Damen mit einer 5:1-Führung laut Vereinsbericht der Aufstieg in die Bezirksoberliga nicht mehr zu nehmen. Es punkteten für den TCT im Einzel Anna Patzschewitz, Sarah Schelling, Barbara Pawlicki, Isabel Stiefenhofer und Kathrin Senn. Auch in den anschließenden Doppeln zeigten die Damen nochmals ihre volle Spielstärke und gewannen alle zum verdienten 8:1. Es spielten Werner/Pawlicki, Patzschewitz/Schelling und Stiefenhofer/Ganzer. Die Damen haben alle ihre Begegnungen deutlich gewonnen und steigen souverän auf. Die Damen 30 spielten in der Staffelliga ebenfalls gegen den TA TV Dettingen, lagen nach den Einzeln durch die knappe Niederlage von Eva Kammermeier jedoch schon 1:3 zurück. Nur Constanze Arens konnte ihr Einzel gewinnen. Im Doppel sorgten Kammermeier/Arens noch für einen weiteren Punkt zum 2:4 Endstand. Trotz der Niederlage sind die Damen 30 mit dem zweiten Tabellenplatz sehr zufrieden.

In der Bezirksklasse 1 hatten die Herren 1 ein Heimspiel. Leider verloren sie dieses gegen die SG Baienfurt mit 1:8. Einzig Lukas Ganzer holte einen Ehrenpunkt.

Weitere Ergebnisse: Damen 50 Bezirksoberliga: TCT-TC Kluftern 6:3, Herren 50 1 Bezirksoberliga: TC Ailingen-TCT 2:7, Herren 40 Bezirksoberliga: TCZ-TC Bad Buchau 3:6.