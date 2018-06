„Telemann Consort Tettnang“ gibt Debut zum Auftakt der kleinen Kammermusikreihe

Zur Eröffnung der diesjährigen kleinen Kammermusikreihe in der Kapelle St. Johann konnte Kirchenmusikdirektor Georg Grass am Samstagabend gleich etwas Besonderes ankündigen: Unter dem Titel „Serenata à Cinque“ gaben fünf versierte Musikerinnen aus der Region ihr erstes öffentliches Konzert.

Zum Einhören in die etwas ungewohnte Klangwelt mit Barockinstrumenten, begann die Abendmusik mit dem Quartett G-Dur aus der „Tafelmusik“ des Namensgebers Georg Philipp Telemann.

Bettina Mohn (Barockoboe), Hanna Kaiser (Traversflöte) und Theresia Weber (Barockvioline) verschmolzen zu einer melodischen Einheit. Mühelos wechselte die Melodieführung, klar artikuliert traten die Themeneinsätze aus dem komplexen Stimmgewebe hervor. Annja Korsmeier (Barockcello) und Ina Maria Weißbach (Cembalo) gaben mit einer sonoren Basslinie und stützenden Akkorden ein wunderbares Fundament.

Einheitliche Stimmung trotz klanglicher Vielfalt

Die ganze Palette an stilistischen Feinheiten wie zum Beispiel Echowirkungen, einheitliche Phrasierungsbögen, Tonentwicklung oder weiches Legato-Spiel waren fein herausgearbeitet. Ganz hervorragend die saubere Intonation im Gesamtklang. Da Flöte und Oboe aus Holz und ohne Klappensystem sind sowie Violine und Cello mit Darmsaiten bespannt und mit Barockbögen gespielt werden, ist eine einheitliche Stimmung keine leichte Aufgabe.

Das weitere Programm führte abwechslungsreich in verschiedenen Besetzungen durch die heitere Welt des Barock. In der Arie „Singe Seele, Gott zum Preise“ von Georg Friedrich Händel übernahm Ina Weißbach die Gesangspartie und Hanna Kaiser wechselte von der Flöte ans Cembalo. Die Gesangslehrerin an den Musikschulen in Friedrichshafen und Tettnang gestaltete den lyrischen Text sehr empfindsam, mit warmer Höhe und klaren Linien. Zusammen mit der Violine, die mit Frage-Antwort-Spiel den Gesang bereicherte, war dies ein erfrischender Ausflug in die Vokalmusik.

In der Sonate e-Moll op. 2, Nr. 4 von Benedetto Marcello stellte sich Hanna Kaiser mit der Altflöte als Solistin vor. Mit reichhaltigen, ausgespielten Verzierungen, weiten Melodiebögen, treffenden Punktierungen und virtuosen Sechzehntelketten verdeutlichte die Lehrerin der Tettnanger Musikschule, dass die Blockflöte ein ernst zu nehmendes Soloinstrument ist.

Quintett macht Klangfarben deutlich

Die Triosonate g-moll für Oboe, Violine und Basso Continuo von Arcangelo Corelli lebte vom ruhigen Melodiefluss mit gefordertem ernstem, würdevollem Charakter. In der Sonate B-Dur von Johann Friedrich Fasch waren alle Musikerinnen zum finalen Höhepunkt wieder vereint. Mit viel Spielfreude, technisch versiert, präsentierte das Quintett die verschiedenen Klangfarben des Zerbster Barockkomponisten und Bach Freunds. Lang anhaltender Applaus vom zahlreichen Publikum für die gelungene Premiere des neuen Ensembles.