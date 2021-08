Telefonbetrüger bringen Frau um ihren Schmuck

Eine 82-jährige Frau aus dem Raum Tettnang ist vergangene Woche auf die dreiste Masche einer Betrügerbande hereingefallen. Die Anrufer gaben in einem sogenannten Schockanruf an, dass die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun von der Polizei festgehalten werde. Eine Haft könne nur durch die umgehende Zahlung einer Kaution verhindert werden.

Bei einem vereinbarten Treffen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts nur wenige Stunden nach dem Anruf übergab die Geschädigte Schmuck im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrags an einen unbekannten „Boten“. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen, warnt nochmals vor derartigen Betrugsmaschen am Telefon und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern nehmen Sie sich die Zeit um nachzudenken und weitere Angehörige zu kontaktieren. Sollten Sie Verdacht schöpfen, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, verständigen Sie umgehend die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät“, schreibt die Polizei.