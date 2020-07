Telefonabzocke: So schützt man sich vor betrügerischen Anrufern

Mehr Informationen zu diesem und anderen Verbraucherthemen finden Sie im Internet unter www.verbraucherzentrale-bawue.de

Im Koalitionsvertrag haben CDU/CSU und SPD im März 2018 in Sachen Verbraucherschutz verankert: „Wir wollen Verbraucherinnen und Verbraucher besser vor telefonisch untergeschobenen Verträgen und Kostenfallen schützen.“ Ein Referentenentwurf eines Gesetzes für faire Verbraucherverträge bezieht sich dabei besonders auf den Energiesektor. So lautet eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag vom April 2020, dass „die Anzahl der Beschwerden wegen Anrufen von Energielieferanten ... neben anderen Bereichen besonders hervorzuheben“ sei. Die Bundesregierung gehe davon aus, dass das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden könne.