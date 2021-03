Tele-Data warnt vor Telefonbetrügern

Der regionale Telekommunikationsanbieter Tele-Data warnt vor unseriösen Telefonberatern, die derzeit in der Region unterwegs sind. Die Anrufer fragen nach persönlichen Daten und geben sich häufig als Mitarbeiter von Tele-Data aus. „Es rufen gerade einige verunsicherte Kundinnen und Kunden an, die von einem Tele-Data-Mitarbeiter zu einer Tarifoptimierung aufgerufen werden“, so Kundenservice-Teamleiter Christian Gams in einer Pressemitteilung.

Das Problem sei: Die Betrüger schneiden Telefonate so zusammen, dass ein „Ja“ des Kunden auf eine harmlose Frage plötzlich zu einer Kündigungs-Zusage wird. Diese manipulierte Aufnahme soll dann beweisen, dass der Kunde einen Neuvertrag abgeschlossen hat. „Wir kennen die Thematik von unseren Muttergesellschaften aus der Energiebranche. Wir selbst wurden davon bislang verschont“, teilt der kaufmännische Geschäftsführer Armin Walter mit. Wichtig sei, dass sich betroffene Kunden möglichst schnell bei Tele-Data melden, wenn ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

In den aktuellen Fällen stellt Tele-Data ausdrücklich fest, dass die GmbH mit diesen Anrufen nichts zu tun hat. Außerdem warnt das Unternehmen eindringlich davor, am Telefon Daten herauszugeben oder gar Verträge abzuschließen.

Für den konkreten Umgang mit solchen Telefonaten hat Tele-Data folgende Tipps zusammengefasst:

In jedem Fall sollten sich Angerufene den Namen und Telefonnummer des Unternehmens sowie des Anrufers geben lassen. Denn Betrüger rufen meist anonym oder vom Ausland an.

Grundsätzlich verzichten sollte man außerdem bei einem solchen Anruf auf Formulierungen wie „Ich stimme zu“ oder sogar nur „ja“. Niemals sollten persönliche Daten am Telefon herausgegeben werden.