Teilnehmer aus dem ganzen Land musizieren

Tettnang (sz) - An der städtischen Musikschule haben am vergangenen Wochenende Workshops für Hang- und Handpaninstrumente unter der Leitung von Andreas Bucher stattgefunden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Der Workshop war komplett ausgebucht. An zwei Tagen kamen demnach 16 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg nach Tettnang, um das recht neue Instrument zu entdecken. Der Inhalt dieser Anfängerworkshops reichte von Herkunft, Bauweise, Klanggebung, rhythmische Grundlagen bis zum freien Spielen mit ersten Melodien.

Hang- und Handpaninstrumente sind eine Weiterentwicklung der Steeldrums Trinidad und Tobagos und werden mit den Händen gespielt. Erfunden im Jahr 2000, begeistern die Instrumente schon nach dieser kurzen Zeit weltweit viele Menschen und finden ständig neue Anhänger. Andreas Bucher, Schlagwerklehrer an der städtischen Musikschule Tettnang, interessierte sich von Anfang an für diese perkussive Neu-Entwicklung am Blech.

Durch die Öffnung für Präsenzmusizieren war es möglich, in Zusammenarbeit mit dem Instrumentenbauer Soma Soundsculpture (Schweiz) erstmals einen Workshop mit baugleichen Handpans in Tettnang anzubieten. Das detaillierte Hygienekonzept der Musikschule ermöglichte die Durchführung im Pavillon.