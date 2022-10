Technikcafe im Kaplaneihaus

Das Technikcafe bietet Hilfestellungen rund um elektronische Geräte, also alles was mit Smartphones, Tablets, PCs und Notebooks, dem Internet oder dem Netzwerk daheim zu tun hat. Das nächste Mal geöffnet ist es am Freitag, 14. Oktober, von 15 bis 17 Uhr im Kaplaneihaus, St. Johann 2.

Das ehrenamtliche Team unterstütze alle, die nicht in einer digitalen Welt groß geworden sind, sondern sich mit vermeintlich Einfachem oder Alltäglichem der digitalen Technologie schwertun, schreiben die Organisatoren. Dabei gehe es um Hilfe zur Selbsthilfe, indem im persönlichen Gespräch mit Rat und Tat bei Verständnisproblemen aufgeklärt oder direkt von der Fehlerbehebung bis zur Inbetriebnahme Unterstützung geleistet werde. Wer diese in Anspruch nehmen möchte, sollte sich im Vorfeld anmelden.