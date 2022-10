Technikcafé bietet erste Hilfe

Das Technikcafé in bietet Hilfestellungen rund um elektronische Geräte, also alles was mit Smartphones, Tablets, PCs und Notebooks, dem Internet, dem Netzwerk daheim wie zum Beispiel WLAN oder auch Smart-TV zu tun hat. Das Team unterstützt alle, die nicht in einer digitalen Welt groß geworden sind und sich mit vermeintlich Einfachem oder Alltäglichem der digitalen Technologie schwer tun, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anbieten kann das Tedchnikcafé Hilfe zur Selbsthilfe, das persönliche Gespräch, Rat und Tat und es hilft ganz praktisch bei der Fehlerbehebung oder Inbetriebnahme. Das kostenlose Angebot gibt’s wieder am Samstag 29. Oktober, von 10.30 bis 1230 Uhr in der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang, Montfortstraße 2.

Wer Unterstützung benötigt, meldet sich per Mail an technikcafe@tettnang.de. Auch eine telefonische Kontaktaufnahme ist möglich unter der Telefonnummer 07542 / 989 91 24.

Die Ehrenamtlichen bitten darum, eine Nachricht zu hinterlassen und die Telefonnummer deutlich zu sagen, damit das Technikcafé zurückrufen kann. Wer Kontakt aufnimmt, sollte das Problem kurz schildern.