teba Verwaltung Geiger übernimmt Hausverwaltung von Objekten

Eine Übergabe der Geschäfte hat es jetzt von der Firma Hausverwaltungen H. Geiger an die neue teba Verwaltung Geiger GmbH gegeben. Seit Anfang Januar sind auch die letzten Verträge und Bestellungen an die neue Gesellschaft übergegangen, die seit Dezember 2020 besteht. Es geht hierbei um etwa 50 Wohnanlagen mit rund tausend Eigentumswohnungen und zahlreichen Tiefgaragenplätzen, heißt es in einer Mitteilung.

Hinter der teba Verwaltung Geiger GmbH steht als alleinige Gesellschafterin Tina Schumacher, die Geschäftsführung liegt bei Tina Schumacher und Heribert Geiger. Letzteren hatten die Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) seinerzeit jeweils persönlich als Hausverwalter bestellt. Die Gemeinschaften stimmten der Übergabe jeweils zu.

Vorgängerfirma bestand seit 1991

Tina Schumacher ist bereits seit einigen Jahren ins Tagesgeschäft eingebunden. Sie freut sich der Mitteilung zufolge über den jetzt vollendeten Wechsel und sagt den WEGs eine weiter gute Zusammenarbeit zu. Sie wolle die Grundsätze ihres Vaters Heribert Geiger weiter hochhalten, heißt es weiter. Dies seien vertrauensvolle Zusammenarbeit, Werterhaltung der Immobilie sowie sorgfältiger und langfristig sinnvoller Umgang mit dem gemeinschaftlichen Gut.

Heribert Geiger hatte die Hausverwaltung 1991 als eigenständige Einzelfirma gegründet, in diesem Bereich aber schon zuvor zwei Jahrzehnte praktiziert. Dies sei zusätzlich und unabhängig von der teba GmbH & Co KG gelaufen, die als Bauträger fungiere. Wie es in der Mitteilung heißt, umfasst die Hausverwaltung dementsprechend auch Immobilien, die nicht vom Bauträger teba errichtet worden sind.

Vor einigen Jahrzehnten sei das WEG-Recht erst in der Entwicklung gewesen, heißt es in der Mitteilung. Es sei Heribert Geiger und seinem Team gelungen, dieses Feld mit gesundem Menschenverstand zu entwickeln. Seit jeher baue und verkaufe die Bauträgerfirma teba die Eigentumswohnungen, die Hausverwaltung übernehme die anschließende Verwaltung der Gemeinschaft. Tina Schumacher betont in der Mitteilung die Vorteile dieses Vorgehens mit Synergie-Effekten.

Die größten Herausforderungen

Herausforderungen seien heute energetische Sanierungen, steigenden Kosten für die Wartung, die Digitalisierung und die terminliche Abhängigkeit von Handwerkern. Hier profitierten alle von der langjährigen guten Zusammenarbeit mit ortsansässigen Firmen, heißt es weiter.

Die Büroräume sind gleich geblieben, ein Teil des Teams in diesem systemrelavanten Bereich ist immer vor Ort. „Wasserschäden kennen keinen Lockdown“, heißt es im Schreiben. Ausgesetzt waren eine Zeitlang die Eigentümerversammlungen. Seit Sommer 2021 finden diese mit Hygienekonzept wieder statt.