TC Tettnang wird Gruppensieger

Für die sechs Tettnanger Kinder bis zehn Jahre lief die Tennissaison so erfolgreich, dass sie als Gruppensieger gefeiert wurden und sich für das Bezirksfinale qualifizierten. Felix Bihler, Maximilian Schumacher, Aaron Hernandez Rodriguez, Charlotte Gößwein, Elena Schmid, und Kieran Bradley setzten sich in ihrer Gruppe gegen Langenargen (14:6), Friedrichshafen (13:7), Bad Schussenried (20:0), Wangen (12:8), Oberteuringen (18:2) und Weingarten (14:6) durch. Gekämpft wurde laut Pressemitteilung zunächst in verschiedenen Staffeln, dann in jeweils vier Einzel und zwei Doppel in einem um knapp drei Meter verkürzten Tennisfeld. Die Tettnanger zeigten in allen Spielen ein souveränes, abwechslungsreiches Tennis in spannenden Matches.

Im Bezirksfinale in Schwendi unterlagen die Tettnanger zwar Schwendi und Ehingen, doch die Bezirksjugendwartin Verena Baur-Jöchle betonte ausdrücklich, dass am Finale nur die vier besten Mannschaften des Bezirkes (insgesamt 26 Mannschaften) teilnehmen. Sie gratulierte den glücklichen Tenniskindern mit Medaillen und Urkunden.