Tausende genießen den Tettnanger Hopfenwandertag

Ein nicht ganz repräsentatives Ranking

Die besten Pulled-Pork-Burger und die meisten alternativen Biersorten gab es im „Närrischen Bierdorf“. Die beste Rock-Musik spielten „More Or Less” im “Internationalen Bierdorf“. Die flotteste Blasmusik spielte die Combo im „Lindendorf“. Die beste Stimmung und die meisten Besucher waren im „Musikantenstadel Dieglishofen“. Dort gab es auch das beste Alternativ- und Kinderprogramm. Die beste Aussicht und die fröhlichsten Wurstverkäuferinnen waren im „Bierdorf zur sonnigen Aussicht“ zu erleben, allerdings ohne Sonne. Das beste Bier war für manche das Pale Ale mit Tettnanger Flavour-Hopfen von der Reichenauer Inselbrauerei im „Närrischen Bierdorf“. Die besten Begegnungen: einfach am Hopfenwanderweg am Rande eines Bierdorfes anhalten und viele freundliche bekannte und unbekannte Menschen treffen. (oej)