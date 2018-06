Tausche Nachhilfe gegen Rasen mähen

Fast 100 Mitglieder hat der Tauschring „Tauschen am See“. Wenn es nach Erika Grodde geht, wird dieser bald viele neue Mitglieder bekommen, denn die rührige Tettnangerin gründet mit einigen Unterstützern eine eigene lokale Tauschgruppe.

Tauschringe sind eine praktische Sache. Sie handeln mit Dienstleistungen und Waren, ganz ohne Geld. Unliebsame Arbeiten wie Bügeln, Rasenmähen oder die Steuererklärung ausfüllen tauscht man einfach weg. Und bietet das an, was man besonders gut kann. Darüber hinaus knüpft man auch noch Kontakte. „Nachbarschaftshilfe im Großen“, nennt Erika Grodde dieses System, an dem sie besonders den „nicht so verpflichtenden Charakter“ schätzt.

Jede Aktion wird in „Talenten“ abgerechnet, das ist die Währung des Tauschrings. Wer zum Beispiel eine Stunde lang die Hecke eines anderen schneidet, bekommt auf sein Tauschring-Konto Talente gutgeschrieben. Sein Guthaben tauscht der fleißige Gartenarbeiter wiederum für die Angebote der anderen Mitglieder ein – etwa für einen Babysitter, der eine Stunde lang aufs Kind aufpasst. Oder für das Handy, das ein Dritter nicht mehr benötigt. Wer welche Dienste anbietet, ist in der Tauschzeitung aufgelistet, die im Internet abrufbar ist beziehungsweise bei den Tauschtreffen gedruckt erhältlich ist. Über ein persönliches Login kann jedes Mitglied seinen Kontostand abrufen, Rechnungen mit Talenten „bezahlen“ oder stellen.

Mitglied kann jeder werden, für zehn Euro pro Jahr und zwei Talente pro Monat. Und Spezialist muss niemand sein. Oft sind alltägliche Sachen gefragt, die jeder kann. Die eigenen Hobbies werden gerne unterschätzt. Egal ob Fahrdienste, Nachhilfeunterricht für den Umgang mit dem Computer, Näharbeiten, Hilfe beim Tapezieren oder beim Ausmisten, jede Tätigkeit ist gleich viel wert, kann bei Bedarf aber auch verhandelt werden. Auch selbst gemachte Erzeugnisse oder Dinge, die man nicht mehr benötigt, sind gefragt. Selbst mit Leihgaben lassen sich Geschäfte machen, ob der VW-Bus für den Familienausflug oder das Fondue-Set für die nächste Feier.

Monatliche Treffen

Erika Grodde jedenfalls ist überzeugt vom Konzept. Zusammen mit Gerlinde Frey, Marianne Geiling, Klaus Hausmann, Margot König und Astrid Plavec hat sie die lokale Tauschgruppe begründet und gehört fortan ganz unkompliziert dem überregionalen Tauschring „Tauschen am See“ an. Unterstützt wurden die Initiatoren bei der Recherche und Gründung von Melanie Friedrich, der Beauftragten für das bürgerschaftliche Engagement der Stadt Tettnang. Die wiederum preist den Tauschring als „tolles, sehr praktisches Angebot für alle Tettnanger“. Auch wer wenig Zeit habe, könne erst mal nur Waren in den Tauschring einbringen. Ob Senior oder Familie, Single oder Jugendlicher, jeder ist herzlich willkommen.

Einmal im Monat wird es in Tettnang zukünftig ein Tauschtreffen geben, bei dem die Teilnehmer ihre Angebote und Gesuche kundtun und vor Ort tauschen können. Kontakte lassen sich ebenfalls über die Internetplattform www.tauschen-am-see.de knüpfen – und auch gleich mit den dort angeschlossenen Regionalgruppen in Salem, Markdorf, Überlingen, Friedrichshafen und Immenstaad. So ist es auch zu erklären, dass der Tauschring bereits fast 100 Mitglieder hat. Das überregionale Organisatonsteam steht mit seinen langjährigen Erfahrungen dem Tettnanger Neuling mit Rat und Tat zur Seite.

„Tauschen am See“ sei eine unabhängige, politisch und konfessionell neutrale Organisation, die nicht gewinnorientiert arbeite, erklärt Melanie Friedrich. Der im Jahr 2000 gegründete Tauschring möchte bürgerlich-soziales Engagement fördern und Menschen durch Aktivierung bislang ungenutzter Fähigkeiten und Ressourcen entlasten – was auch das soziale Miteinander fördern soll.

Ein erstes Infotreffen ist geplant für Freitag, 2. Oktober, um 19 Uhr im Haus Josefine Kramer, die Tauschtreffen selbst werden dann immer am ersten Freitag im Monat stattfinden. Die Organisatoren werden außerdem zusammen mit Melanie Friedrich beim Städtlesmarkt am Samstag, 26. September, über ihr Angebot informieren. Auskünfte gibt auch die Anlaufstelle für das Bürgerschaftliche Engagement, Telefon 07542 /

93 96 116 oder E-Mail an Weitere Infos unter

www.tauschen-am-see.de