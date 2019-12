Tausche Freiheit gegen lebenslänglich: Theatergruppe Hiltensweiler amüsiert mit „Tolldreisten Brüdern“

Eine Weinflasche, ein Paar Wanderschuhe und ein Beutel, der an einem Stock hängt, und all das auf saftiger grüner Wiese – was mag das mit „Tolldreisten Brüdern“ zu tun haben? Das Bild auf dem Programmzettel der Theatergruppe Hiltensweiler leitet in die Irre – wie noch vieles andere in Beate Irmischs spritzig-frecher Komödie „Tolldreiste Brüder!“, bei deren Premiere am Freitag im bewährten Ritter-Arnold-Saal herzlich gelacht wurde.

In Frankreich gab es früher die sogenannten Vaudeville-Komödien: Tür-auf-Tür-zu-Komödien, mitunter in atemberaubendem Tempo. Hier heißt es Sofakissen auf – Schublade zu – Ofentürle auf – Schranktür zu... In Hiltensweiler sind die geübten Spieler Tempo gewöhnt, das hat hier schon bei der ersten Vorstellung gestimmt und wird sicher noch weiter zunehmen. Es geht ums Erben. Man freut sich über die Situationskomik, über die frechen Sprüche und die schnellen Dialoge und über die Gesichter, die oft mehr als tausend Bände sprechen.

Uschi Bucher auf der Bühne und doch nicht auf der Bühne

Schade, dass von den Vollblutspielerinnen diesmal Uschi Bucher pausiert, dennoch ist sie im Bild an der Wand immer präsent, während sie als Souffleuse zumindest bei der Premiere nichts zu tun hat. Man darf sich übers ganze Ensemble in dieser Komödie freuen, angefangen bei der jungen Sparkassenangestellten Hanni, die gar nicht auf den Mund gefallen ist und gegen Ende zeigt, dass man sie nicht unterschätzen sollte. Patricia Heim spielt mit jugendlichem Charme und weiß ihrer Figur Respekt zu verschaffen. Als Respekt gebietende, mit zuckenden Gesichtsmuskeln kämpfende Frau Doktor Clementine Geistreich sorgt Kathi Spang für viele Lacher.

Der dressierte Mann: Ein Tollpatsch, der das Erbe verspielt

Ebenso Moni Sprenger, der man als aufgetakelte Monique Kasper abkauft, dass sie, wenn sie nur will, Männer um den Finger wickeln kann. Wenn Frauen ihre besten Zeiten hinter sich haben, müssen sie zu anderen Mitteln greifen, um ihren Göttergatten an der kurzen Leine zu führen. Geli Hund genießt ihre Rolle als nach dem Erbe gierende Nichte Wilfriede, eine Paraderolle für die Vollblutschauspielerin. Wie rollen da die Augen, wenn ihr Tolpatsch von Mann wieder mal was falsch gemacht hat und das Erbe futsch scheint.

Hubert Enzenmüller spielt ihren dressierten Mann Götz, der stets nach Mitteln sucht, sich ein wenig Freiraum zu verschaffen. Kaum besser geht es Seppi Schmid, der als dessen Schwager Schorsch seiner französischen Frau zu folgen hat. Auch wenn die Charaktere mal etwas überspitzt erscheinen mögen: Der Zuschauer genießt es, sie leiden zu sehen, wohl wissend, dass sie es nicht besser verdient haben.

Es genügt ein Schauplatz: die gemütlich eingerichtete Stube

Doch wo sind die Hauptfiguren? Gehört das Päckchen auf dem Titelbild dem Kalle alias Karl-Heinz Kaminsky oder dem Wolle alias Wolfgang Peter? Mit Herzblut spielt Steffen Jülg den gutmütigen bärtigen Kalle und Thomas Käs seinen Freund Wolle, der manche Verwandlung über sich ergehen lassen muss. Doch wer zuletzt lacht, lacht am besten.

Wie immer inszeniert das Spielerteam gemeinsam, es genügt ein Schauplatz: eine stimmig eingerichtete Stube mit Kanapee, Tisch, Schrank, Kommode, Efeu, Bullerofen und drei Türen, überm Kanapee ein gruseliges Bild. In einem Schreiben ist eingangs die Rede von einem Drachen, der eine ansehnliche Geldsumme bewacht. Alles Nähere ist in der Aufführung zu erfahren, für Lachen ist garantiert.