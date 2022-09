Tanzen, Faszien lockern oder Fett verbrennen

Der Ski+Sport Club Tettnang startet in seine Hallensaison. Dabei gibt es laut Ankündigung des Vereins eine menge unterschiedlicher Kurse.

Bei Fitness-Dance mit Thelma, das am Montag, 19. September, beginnt, gibt es zwölf Termine, jeweils von 17.15 bis 18.15 Uhr, im Foyer der Stadthalle. Denn Tanzen macht Spaß, hält fit und hilft beim Abnehmen, heißt es in der Vorschau des Vereins weiter. Es fördert die mentale Fitness, trainiert Herz-Kreislauf, pusht die Fettverbrennung, strafft den Körper und entspannt. Auch der Spaßfaktor und die Motivation in diesem Group-Training sind hoch.Teilnehmer sollen eine Matte mitbringen.

Weiter geht es mit Zumba – auch mit Thelma – zwölf Mal ab Montag 19. September, je von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle. Zumba ist ein vom Latino-Lebensgefühl inspiriertes Tanz- und Fitness-Programm mit internationaler Musik und Tanzstilen. Aus dieser Kombination entsteht ein dynamisches, begeisterndes und sehr effektives Training. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Thelma, Telefon 0172/9602224 oder E-Mail an thelmavera@hotmail.com.

Um Faszien dreht sich der Kurs mit Annette, zwölf Mal ab Dienstag, 20. September, von 17.45 bis 18.45 Uhr im Stadthalle Foyer. Es erwartet die teilnehmer ein ganzheitliches Faszien Training. Die gesamte Bindegewebestruktur soll im maximal möglichen Umfang bewegt werden. Die verklebten Faszien sollen gelockert und gestärkt werden, um sich schmerzfrei zu bewegen und das gesamte Wohlempfinden zu stärken. Weitere Infos gibt Annette via E-Mail an info@faszien-in-motion.de.

Body Power mit Sonja ist zwölf Mal ab Dienstag, 20. September, jeweils von 19 bis 20 Uhr in der Stadthalle angesagt. Mit fetziger Musik und einfachen Aerobic-Elementen wird aufgewärmt, ein effektives Kräftigungsprogramm (Bauch, Beine, Po, Rücken) bringt die Fettverbrennung so richtig in Schwung. Ein Training, das fit und belastbar macht. Sonja ist per E-Mail erreichbar unter bodypower-ssc@web.de

Rückenfit mit Iris startet ab Donnerstag, 22. September, zwölf Mal von 17 bis 18 Uhr im Foyer Stadthalle Kursziele sind Stärkung der Muskulatur, Förderung der Beweglichkeit, Lösen von Verspannungen und Verbesserung der Haltung. Bitte Matte mitbringen. Iris erreichen Interessierte unter bodymindbalance@web.de

F.I.T. - Funktionelles Intervalltraining mit Petra startet ab Donnerstag, 22. September zwölf Mal von 19 bis 20 Uhr im Foyer Stadthalle. Es ist eine Kombination verschiedener effizienter Trainingsmethoden (HIIT, Bodyweight, Functional Fitness) für jedes Leistungs- und Intensitätsniveau. Das Training zielt auf die gesamte Muskulatur (Bein-, Arm-, Rücken-, Bauch- und Gesäß), verbessert die Fitness und unterstützt die Fettverbrennung im Körper. Der Einsatz verschiedener Hilfsmittel und gegenseitige Motivation in der Gruppe sorgen für Abwechslung, Spaß und schnellen Trainingserfolg. Kursleiterin Petra ist erreichbar unter Telefon 0170/9354691 oder E-Mail bp.somschor@t-online.de.

Die Kursgebühr pro Kurs, mit jeweils zwölf Stunden, kostet für erwachsene Vereinsmitglieder 36 Euro, Nichtmitglieder zahlen 48 Euro. Schüler, die im Verein sind zahlen 12 Euro, Nichtmitglieder 24 Euro. Die Anmeldung erfolgt jeweils bei der Kursleiterin und mit Zahlung per Überweisung (Beleg mitbringen) an SSC-Tettnang, Fitness: IBAN: DE32 69 0500 0100 2411 8895 BIC: SOLADES1KNZ.