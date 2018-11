Tannauer bereiten Adventsbasar vor

Auch in Tannau weihnachtet es: Am Samstag, 1. Dezember, werden ab 13 Uhr zahlreiche Besucher aus Tannau und Umgebung zum Adventsbasar der Kirchengemeinde erwartet. Meist kommen gleich so viele Besucher, dass es erstmal eine Schlange am Eingang gebe, wie die Damen des Vorbereitungsteams berichten. Um 16 Uhr sei der Basar in der Regel schon beendet.

Seit dem 19. November treffen sich täglich mehr als ein Dutzend Mitglieder der Kirchengemeinde in Brennraum und Scheuer des alten Bauernhofs von Mathilde Pfeffer in der Krumbacher Straße. Gemeinsam bereiten sie den Adventsbasar vor. Vieles ist gespendet worden, womit die Frauen dekorieren und Basteln, vor allem Reisig und Grünzeug ist durchweg als Spende gekommen, aber auch so manches Glas, Krüge, Schüsseln und anderes wurden abgegeben. „Manches kaufen wir auch dazu“, sagt Sprecherin Karin Huster.

Ab 8.30 und auch nachmittags ab 14.30 Uhr trifft sich das Vorbereitungsteam mit Frauen unterschiedlichen Alters. Damit das Lager für den Basar gefüllt wird. Einziger Mann, der gelegentlich vorbeischaut, ist Otto Geissler, der für Gröberes oder besondere Holz- und Metallarbeiten zuständig ist. Für den Markt bereiten die Dorfgemeinschaftsdamen nicht nur Dekoratives, Adventskränze, Gestecke, Weihnachtsdekorationen oder –accessoires vor, auch das reichlich vorhandene Angebot an Gebäck und Kuchen will vorher gebacken sein. „Mindeschdens drei Wäschkörb vollr Breedla“, seien es für diesen Adventsbasar wieder geworden, ist zu erfahren. Auch für den Basar-Nachmittag sind zur Bewirtung mit Kaffee oder Glühwein reichlich Kuchen und Gebäck selbst gebackenen worden. Viel Zeit und Energie kostet jedes Jahr das Einsammeln von Spenden für die Tombola. „Aber jedes Los gewinnt“, versichern die Frauen, „und wir haben ganz tolle Preise“. Die Damen loben dabei die Freigiebigkeit der Unternehmen am Ort und in der Umgebung.

Gemeinsamkeit und das tägliche Treffen schweißen zusammen. Und das seit mehr als 15 Jahren. Außer dem gemeinsamen Erlebnis, der Arbeit für die Kirchengemeinde, lasse man es sich in der Gemeinschaft auch gut gehen. Da gibt es Vesper und gemütliches Kaffeetrinken, gute Gespräche und manchmal auch Trost in Trauersituationen. Für manche der Helferinnen ist das praktisch eine Vollzeit-Tätigkeit. „Danach gibt es immer ein wenig Entzugserscheinungen“, sagen einige, aber wir freuen uns dann halt auf die Vorbereitungen im nächsten Jahr. „Alle sind willkommen“, betonen die Damen unisono. Ob aus Tannau oder Umgebung, ob und in welcher Kirche man sei, das spiele keine Rolle. Und jeder sei herzlich eingeladen, mitzuhelfen oder mitzumachen, etwas zu spenden oder sich sonst einzubringen.