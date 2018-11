Zwei Nachholspiele hat es am vergangenen Wochenende in der Fußball-Kreisliga B4 gegeben. Während die SGM Hergensweiler/Niederstaufen die Sportfreunde Friedrichshafen knapp besiegte, ließ der SV Tannau gegen den wiedererstarkten SC Bürgermoos beim 2:2 wertvolle Punkte im Meisterschaftsrennen. Dabei hatten die Tannauer vor heimischer Kulisse noch Glück, dass sie nicht die erste Saisonniederlage überhaupt kassierten. Nach 0:2-Rückstand sicherten Alexander Graf und Matthias Gutensohn mit ihren Treffern in der Schlussphase einen Punkt. Zittern musste auch die SGM Hergensweiler/Niederstaufen gegen die Sportfreunde Friedrichshafen. Die kamen in den Schlussminuten, nach der 3:0-Führung der Gastgeber, noch bis auf 2:3 heran.