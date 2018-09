Tannau hält den Rest der Kreisliga B4 auf Distanz

Der große Gewinner des sechsten Spieltags der Fußball-Kreisliga B4 ist der SV Tannau: Die Mannschaft von Trainer Thomas Haag hat sich am Sonntag im Topspiel beim bisherigen Tabellenzweiten SV Karsee mit 3:0 durchgesetzt und thront jetzt – mit fünf Punkten Abstand zum neuen Zweitplatzierten SV Ettenkirch – einsam an der Spitze. Die Häfler Vorstadtfußballer machten zu Hause gegen die SGM Hergensweiler/Niederstaufen das halbe Dutzend voll.

Der klare Sieg in Karsee für die Tannauer Mannschaft war im Vorfeld so nicht erwartet worden. Tobias Feustle brachte die Gäste im ersten Durchgang mit 1:0 in Führung, Lukas Schäfer legte Mitte der zweiten Halbzeit zum 2:0 nach. Zu diesem Zeitpunkt waren jeweils ein Spieler der beiden Kontrahenten im Meisterschaftsrennen schon unter der Dusche: Kurz vor und nach der Pause gab es Gelb-Rot – was angesichts der beengten Platzverhältnisse in Karsee nicht unbedingt von Nachteil war, wie Tannaus Abteilungsleiter Josef Gindele bemerkte. Er war zwar privat verhindert, jedoch per Liveticker über den Spielverlauf stets informiert. Durch den wichtigen Auswärtserfolg setzte sich der SV Tannau deutlich vom Rest der B4-Ligisten ab. Karsee dagegen fiel auf den dritten Platz zurück.

Nutznießer des Ausrutschers vom SV Karsee war der SV Ettenkirch, der beim 6:0-Heimsieg gegen die SGM Hergensweiler/Niederstaufen keine Probleme bekam. Einen lupenreinen Hattrick vollführte Felix Nübel vor der Halbzeitpause. Durch den vierten Saisonsieg verdrängte Ettenkirch den bisherigen Tabellenzweiten SV Karsee. Dagegen konnte der TSV Oberreitnau nicht von der Heimpleite der Karseeer profitieren. Im rein Lindauer Duell gegen die TSG Zech kam die Mannschaft von TSV-Coach Marcus Ludwig über ein 1:1 nicht hinaus. Erst zwei Minuten vor Spielschluss glich der TSV durch Christopher Strodel die Gästeführung aus.

Aufsteigende Form bewies der SC Bürgermoos: Nach dem 4:2-Erfolg bei der Dritten des VfL Brochenzell arbeitete sich die Tettnanger Mannschaft au den achten Tabellenrang vor.