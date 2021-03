Talente der Musikschule Tettnang erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Auch in diesem Jahr haben Schüler der Musikschule Tettnang wieder mit großem Erfolg am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen. Wie die Musikschule berichtet, stellten sich beim aktuellen Wettbewerb gleich mehrere besondere Herausforderungen: Erstens durften die Teilnehmer nicht wie in jedem anderen Jahr „live“ und vor Publikum musizieren, sondern mussten ihre Beiträge auf Video aufnehmen und dann zur „Jugend-musiziert“-Zentrale senden. Außerdem wurden in den Alterstufen III und älter der Regional- und der Landeswettbewerb gleich zusammengefasst und in den einzelnen Jurys saßen jeweils auch Hochschulprofessoren, sodass strenger gewertet wurde als dies sonst in einer ersten Runde im Regionalwettbewerb der Fall gewesen wäre. Jeweils 1. Preise mit 21 Punkten erspielten sich Jonah Steck und Eda Schneider, Klavierduo, AG III sowie Alexandra Dimitrievic und Romeo de Oliveira, Klavierduo, AG V, jeweils aus der Klasse Jürgen Jakob. Jeweils 2. Preise mit 20 Punkten erhielten: Lara-Sophie Saltik - Sopran, AG III, Klasse Veronika Vetter, (begleitet von Jannis Chryssowergis, Klavier, Klasse Frau Galler als Gast), Samuel Schneider, Horn, AG IV, Klasse Swen Pech und Felix Kienle, Trompete, AG III, Klasse Karlheinz Vetter. Und einen 3. Preis mit 15 Punkten erhielt Nick Heine, Trompete, AG III, Klasse Swen Pech. Musikschulleiter Wolfram Lutz freute sich natürlich sehr über die tollen Erfolge und gratulierte allen Musikschülern. Foto: Musikschule