Taizégesänge wärmen die Herzen

In warmes Licht getaucht hat die Schlosskirche am Freitagabend die vielen empfangen, die auch in diesem Jahr wieder zur Nacht der Lichter gekommen sind, um einerseits die Kraft der Stille zu erleben und zugleich in die Gedankenwelt von Taizé einzutauchen.

Rot ist die Farbe der Gemeinschaft von Taizé. So fließt auch in Tettnang ein großes rotes Tuch in Strömen vom teilweise verhüllten Kreuz über den Altar und die Stufen davor. Ein rotes Tuch schmückt auch die Kanzel. Viele Kerzen – oben auf den Fenstersimsen, auf den Altarstufen und der Kanzel – tauchen alles in ein warmes, heimeliges Licht. Man fühlt sich an die vorweihnachtlichen Rorate-Messen in den katholischen Kirchen erinnert, empfindet eine tiefe Geborgenheit.

Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner lässt in ihrer Begrüßung anklingen, dass man etwas von Gottes Liebe und Licht spüren möge. Eindrucksvoll zu Beginn die bekannten Verse von Psalm 117: Laudate omnes gentes, laudate Dominum – alle Völker, lobet den Herrn. Wieder und wieder werden sie gesungen, in Demut und Beharrlichkeit wiederholt.

Und doch sind die vielen Sorgen, die derzeit wieder die Welt bedrängen, keineswegs ausgeschlossen, sondern mit hineingenommen in die Gebete.

„Suche Frieden und jage ihm nach.“ Die Psalmworte der Jahreslosung 2019 stehen im Raum. Ein herber Satz, der von Suchen und Nachjagen spricht. Friede ist nicht ohne Mühe zu bekommen, er will errungen werden. Es wird Rückschläge geben, aber man sollte nie aufgeben, ihn zu erreichen – in der Welt wie im eigenen Umfeld.

Das Vorbereitungsteam hat sich mit der Jahreslosung auseinandergesetzt, stellt Fragen dazu: Was ist Frieden? Was kann ich als Einzelner und als Teil der Gemeinschaft tun, wo und wie kann ich den ersten Schritt tun?

Eine lange Pause der Stille lädt zum Nachdenken. Da gilt kein Ausweichen, jeder muss sich stellen, seinen persönlichen Weg suchen, und jeder darf sich zugleich von der Gemeinschaft getragen fühlen. Ernst, die einzelnen Bitten langsam und bedächtig ausgesprochen, klingt das Vaterunser, füllt den Raum.

Auf ein Lied folgt der Segen und weitere Lieder aus dem reichen Schatz von Taizé. Man spürt, es kommt an, ergreift die Besucher, auch die jungen Menschen mitten unter den älteren, die in ihrer Jugend von der damals neuen Taizé-Bewegung fasziniert, gepackt waren.

Draußen schließen sich leise Gespräche an, erfüllt von dem, was man erleben durfte, wenn man sich vertrauensvoll geöffnet hat. Laudate, omnes gentes, laudate Dominum.