Im Bodenseekreis händeringend gesucht: Das ist der Alltag einer Tagesmutter

Von der Kindertagespflegefachstelle wird zum Austausch und Gespräch am Dienstag, 5. Juli, 9 Uhr, in Tettnangs Haus Josefine Kramer eingeladen. Für alle Kindertagespflegepersonen und an der Tätigkeit Interessierte gibt es Infos sowie eine kleine Überraschung im Café MiTTenand. Kontakt via Marion Litter, Telefon 07542 / 980 63 02, marion.litter@bodenseekreis.de.