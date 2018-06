Taffe Typen, Tattoos und Testosteron

Das Warten hat ein Ende, der zweite Act fürs Schlossgarten Open Air im Sommer steht fest. Die Berliner Formation The BossHoss wird am Freitag, 8. August, Country-Feeling in die Stadt bringen. Gemeinsam mit der britischen Rockband Status Quo will das Septett Fans in Tettnang begeistern.

Ihr Markenzeichen: Cowboyhüte. Ihr Stil: Countryrockpunkblues. Oder etwas dazwischen. Der Cross-over-Mix spiegelt sich auch in der Wahl ihrer Instrumente wider. Elektrische und akustische Gitarren treffen auf Waschbrett, Kontrabass, Keytar, Mundharmonika, Mandoline, Stylophon, Drums und Percussion. Ihre Mission: Tettnang musikalisch zum Kochen bringen. Boss, Hoss, Guss, Russ, Hank, Frank und Ernesto sind die glorreichen Sieben – The BossHoss. Schon mehrfach war die Band im Bodenseekreis zu hören, unter anderem im Bahnhof Fischbach. Jetzt also beim Tettnanger Schlossgarten Open Air.

Dabei machen die Neuzeit-Westernhelden nicht nur musikalisch Furore. Um musikalischen Nachwuchs bemühten sich die beiden Gründungsmitglieder Alec „Boss Burns“ Völkel und Sascha „Hoss Power“ Vollmer, als sie ihre Posten als Juroren und Team-Coaches bei der mit dem Deutschen Fernsehpreis und mit einer Goldenen Kamera ausgezeichneten Talentshow „The Voice of Germany“ übernahmen. Mit Geschick, Geschmack und einer gehörigen Portion Rock’n’Roll verhalfen sie dem TV-Format zu beachtlichen Quoten. Und Deutschland zu einem neuen Star: „Do You Like What You See“, die Debütsingle ihrer Finalistin Ivy Quainoo, stieg von 0 auf 2 in die deutschen Charts.

Und auch musikalisch läuft’s: In den vergangenen zwei Jahren haben die Berliner nach Angaben des Veranstalters koko entertainment mehr als 300 000 Zuschauer auf ihren Konzerten und Open Airs begeistert. Für eine der erfolgreichsten Tourneen des Jahres wurden ihnen unlängst Platin Ticket-Awards verliehen. Ihre Hallentournee war mit über 50 000 Tickets restlos ausverkauft, 120 000 Fans pilgerten zu ihren Festivalauftritten. Im Oktober erschien ihr siebtes Album „Flames of Fame“, das zum erfolgreichsten ihrer Karriere avancierte. Für Johannes Schneiderhan, den Leiter von Spectrum-Kultur in Tettnang, ist die Tatsache, dass es nun mit The BossHoss geklappt hat, eine freudige Nachricht: „Es ist schon eine tolle Sache, dass wir The BossHoss für Tettnang gewinnen konnten. Die Band ist ja nicht nur national in der Country-Rock-Ecke eine große Nummer, sondern genießt auch international einen beachtlichen Ruf.“

Nach der unlängst beendeten Hallentournee, die sie auf der Live-CD „Flames of Fame – Live Over Berlin“ verewigt haben, kündigen The BossHoss nun für dieses Jahr 13 Open-Air-Auftritte zwischen dem 27. Juni und 7. September an. Einer davon am 8. August in Tettnang. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Karten gibt es auch bei Südfinder Ticket, Telefon 0751 / 29 555 777,

südfinder.de/ticket