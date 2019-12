Tafelladen-Team feiert Mitarbeiterfest

Zum Mitarbeiterfest hat sich das Team des Tettnanger Tafelladens in Tannau getroffen. Ein Großteil der 105 Mitarbeiter war der Einladung des Vorstands zum kleinen Impuls in der Tannauer Kirche und dem anschließenden Essen im Gasthof Kreuz gefolgt.

Beim kleinen Impuls erinnerte der Vorsitzende Michael Hagelstein an die biblische Geschichte des barmherzigen Samariters. Der habe ohne groß nachzudenken, dem in Not Geratenen geholfen und dabei weder auf dessen Herkunft noch auf die Hautfarbe oder Religion geachtet, heißt es in der Pressemitteilung. Darüber hinaus bat Hagelstein, dass jeder sorgsam darauf achten müsse, eine gute Balance zwischen Geben und Nehmen in seinem Leben zu wahren. Im Namen des Vorstands dankte der stellvertretende Vorsitzende Klaus Nuber den ehrenamtlich Tätigen für ihr Engagement. 70 Frauen und 35 Männer teilen sich den Dienst vor und hinter den Kulissen des Tettnanger Tafelladens, sammeln Waren ein, bereiten sie auf beziehungsweise kümmern sich während der Öffnungszeiten um die Kunden. Der Tafelladen ist dienstags von 15 bis 17 Uhr und freitags von 10.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.