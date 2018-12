Tafelladen freut sich über Spende der Musikgruppe Veritas

Der Tafelladen in Tettnang hat von der Musikgruppe Veritas einen Scheck über 556,25 Euro erhalten. Die Musikgruppe der Seelsorgeeinheit Argental besteht aktuell aus sieben Frauen und einem Mann. Die Gruppe musiziert bei Familiengottesdiensten, Taufen und weiteren familiären Anlässen und spielt moderne Kirchenmusik, der Gesang wird mit Querflöte, Keyboard, Geige, Gitarre und Cajon begleitet, erklärt Moni Gebhard. „Wir nehmen keinen Eintritt, freuen uns aber über Spenden für einen guten Zweck, die wir dieses Mal an den Tafelladen weitergeben“, sagte Lissi Traub, die gemeinsam mit Gemeindereferentin Michaela Hertnagel die Auftritte organisiert. „Wir musizieren nicht nur, wir haben auch kreative Ideen. Beispielweise haben wir bei unserer „Besinnlichen Atempause“ in der Kirche St. Margareta in Obereisenbach jedem Zuhörer eine aus Zeitungspapier gebastelte, bemalte Rose mit einem Bibelspruch geschenkt. Passend zum Thema „Wenn das Brot, das wir teilen, zur Rose wird“.Die Vorstandskollegen der Tettnanger Tafel, Michael Hagelstein und Klaus Nuber, dankten den Überbringerinnen des Schecks für die großzügige Spende. In den Räumen in der Kalchenstraße haben finanziell schwache Menschen aus Tettnang und Umgebung die Möglichkeit, Lebensmittel günstig einzukaufen. Ehrenamtliche Helfer kümmern sich um Warenabholung, Sortierung und Verkauf. Vorsitzender Michael Hagelstein wies darauf hin, dass der Tafelladen dringend weitere Mitarbeiter benötigt. Wer mithelfen möchte, kann sich unter Telefon 07542 / 93 74 21 oder per E-Mail an info@ tettnanger-tafel.de melden. Foto: anrö