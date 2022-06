Tafel steht derzeit vor großen Herausforderungen

Seit 16 Jahren betreibt ein gemeinnütziger Verein die Tettnanger Tafel. Doch nie zuvor sei die Arbeit so herausfordernd gewesen. „Die vergangenen zwei Jahre waren für die Tafel eine der größten Herausforderungen seit der Gründung“, sagte Vorsitzender Klaus Nuber bei der Mitgliederversammlung im evangelischen Gemeindehaus. Er fügte hinzu: „Erst Corona, dann die Inflation und jetzt die Ukraine-Vertriebenen.“

Dass die Tafel das alles bisher geschafft habe, sei dem nimmermüden ehrenamtlichen Engagement der Vorbereitungs-, Laden- und Fahrerteams und dem ebenfalls ehrenamtlichen Vorstandsteam zu verdanken.

Während der Corona-Pandemie sei die Zahl der Kunden auf ein Rekordtief gefallen. Mehrere Monate habe die Tafel während des Lockdowns sogar schließen müssen. Um die Bedürftigen während dieser Zeit wenigstens etwas zu unterstützen, habe man vorübergehend Gutscheine verschickt. Nach dem Lockdown habe man die Öffnungstage mit Rücksicht auf die zur 60plus-Generation zählenden ehrenamtlichen Helfer zunächst halbiert. Mittlerweile sei man wieder zu den üblichen Öffnungszeiten am Dienstag, 15 bis 17 Uhr, und Freitag, 10.30 bis 12.30 Uhr, zurückgekehrt. Die Umstellung habe „reibungslos funktioniert“, bestätigte die stellvertretende Vorsitzende Sabina Kreiter. Mittlerweile werde es jedoch zunehmend schwieriger, allen Kunden einen „Einkauf in Würde und zum symbolischen Preis“ zu ermöglichen, so Nuber weiter. Denn der Überschuss, den die Lebensmittelläden zur Verfügung stellen, werde immer weniger.

Der zunehmend zu beobachtende Verdrängungswettbewerb bedeute auch für die Kommunen eine große Herausforderung, sagte Bürgermeister Bruno Walter. „Aber wir stehen zum Tafelladen“, versprach der Bürgermeister auch im Namen der Nachbargemeinden Kressbronn, Meckenbeuren und Neukirch.

Bei den Wahlen wurden Schatzmeisterin Andrea Zwießler sowie die Vorstandsmitglieder Joachim Zoller, Sara Zwießler und Maria Schuster einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Klaus Nuber (DRK), Jürgen Schuler (evangelische Kirchengemeinde) und Sabina Kreiter (katholische Kirchengemeinde) wurden von den Trägervereinen nominiert. Dank und Anerkennung gebührte auch dem Gründer und langjährigen Vorsitzenden Michael Hagelstein: „Mister Tafel“ wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Weitere Informationen zur Tafel unter www.tafel-tettnang.de.