Tafel gibt Gutscheine aus

Für Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, ist die aktuelle Lage aus verschiedenen Gründen besonders schwierig. Einer davon: Die Tafeln, die sozial Bedürftige mit günstigen Lebensmitteln versorgen, sind geschlossen. Auch der Tafelladen in der Tettnanger Kalchenstraße hat seit der dritten Märzwoche zu. Die Verantwortlichen des Trägervereins Tettnanger Tafel haben nun eine Lösung gefunden.

Zwar bleibt der Tafelladen weiterhin geschlossen, der Verein gibt aber Gutscheine aus. Michael Hagelstein, der Vorsitzende des Vereins, erklärt, wie das funktioniert.

„Mit diesen Gutscheinen wollen wir versuchen, die größte Not etwas zu lindern“, sagt Michael Hagelstein im Telefongespräch. Immer wieder hätten er oder Mitarbeiter von Kunden gehört, die in der momentanen Situation große Schwierigkeiten hätten. Wer bereits einen Bezugsausweis für die Tafel hat, muss seinen Ausweis bis zum 30. April in den Briefkasten des Tafelladens (Postanschrift: Kalchenstraße 9, 88069 Tettnang) einwerfen oder ihn per Post schicken. Die Ausweise werden von den Sozialämtern und den Kirchengemeinden der Kommunen Tettnang, Neukirch, Meckenbeuren und Kressbronn sowie von Caritas und der Diakonie ausgegeben. Die Mitarbeiter prüfen die Gültigkeit und lassen den Bezugsberechtigten die Gutscheine zusammen mit dem Ausweis wieder zukommen. Die Gutscheine sind je nach Familiengröße gestaffelt. Die nächste Ausgabe von Gutscheinen soll dann zwei Wochen später, am 18. Mai, erfolgen. Wer seinen Ausweis einmal vorgelegt hat, wird von den Mitarbeitern in einer entsprechenden Liste geführt und muss den Bezugsnachweis für die nächste Gutscheinausgabe nicht erneut vorlegen. Neue Bezieher können aber jederzeit die Aufnahme in die Liste finden. Wer sich also für die erste Ausgabe nicht hat registrieren lassen, kann seinen Ausweis für die nächste Ausgabe bis 15. Mai vorlegen oder auch jederzeit danach.

„Die Gutscheine können bei Aldi oder Lidl eingelöst werden, ein Restguthaben bleibt auf der Gutscheinkarte bestehen und wird nicht ausgezahlt“, erklärt Michael Hagelstein. So könne man zwar nicht kontrollieren, was von dem Geld gekauft werde. „Aber wir gehen davon aus, dass die Kunden Lebensmittel kaufen“, so der Vorsitzende weiter. „Wir bitten um Verständnis für dieses Vorgehen in schwierigen Corona-Zeiten und hoffen, dass so für die Menschen, die wenig zur Verfügung haben, ein Stück Entlastung ermöglicht wird“, sagt Michael Hagelstein. Man habe sich gegen die Einrichtung eines Gabenzauns entschieden, weil man nach einer Möglichkeit der kontaktfreien Übergabe gesucht habe.

Eine weitere Hilfsaktion ist in Tettnang bereits angelaufen: Mit ihrem Tafelausweis bekommen die Kunden bei den Bäckereien Zeh, Reck, Bär und Stefan kostenlos eine Tüte mit Brot vom Vortag. Der Tafelverein finanziert die Gutscheinaktion mit einem Betrag von 10 000 Euro an Spendengeldern. 6000 Euro kommen außerdem von der Stiftung Tettnanger Leben. Spender für die Aktion werden gesucht.