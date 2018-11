Tabellenführer ist zu Gast in Tettnang

Die Fußballfrauen des TSV Tettnang erwarten am Samstag den VfB Obertürkheim zum letzten Pflichtspiel des Jahres. Die Mannschaft des Trainerduos Alex Haag/Andreas Konrad will zu Hause das Fußballjahr mit einer starken Leistung beenden und einen letzten Dreier einfahren – ehe die Rückrunde wieder Mitte März startet. Die Aufgabe wird für das TSV-Team jedoch alles andere als eine leichte werden, schließlich kommt mit dem VfB Obertürkheim der derzeit ungeschlagene Tabellenführer ins Ried. Die beste Chance also für die Heimmannschaft, sich das schönste Geschenk zu Weihnachten selbst zu machen. Anstoß ist um 16 Uhr.

„Wir freuen uns auf das Spiel“, blickt TSV-Coach Haag motiviert auf die anstehende Partie. „Wir haben in den vergangenen Spielen Fortschritte gemacht. Wir wollen nun noch einmal zeigen, was wir können.“ Zwar gab es aus den letzten fünf Partien nur zwei Remis und drei Niederlagen für Tettnangs Erste, dennoch spiegeln nicht alle Ergebnisse der vergangenen Wochen den Leistungsstand und die Entwicklung des Teams wider. Nach zahlreichen Verletzungsausfällen in den zurückliegenden Wochen hat das Trainerteam am Samstag wieder die größtmögliche Auswahl zur Kaderplanung – alle Spielerinnen sind fit und einsatzfähig.

Mit neun Zählern befindet sich der TSV aktuell auf dem achten Platz in der Tabelle. Nur zwei Zähler trennen ihn von einem abstiegsbedrohten Platz, der obere Tabellennachbar SSV Waghäusel hat aktuell bereits 14 Zähler auf seinem Konto. Ein Sprung nach oben ist also in diesem Jahr nicht mehr möglich für den TSV. Der VfB Obertürkheim steht mit 21 Zählern aus neun Partien und mit vier Punkten Vorsprung souverän an der Tabellenspitze – er kann in diesem Jahr nicht mehr vom Thron gestoßen werden. „Wir wollen dennoch gewinnen – wie jedes Spiel. Wir sind hoch motiviert und wollen das Jahr auf jeden Fall mit einem Erfolgserlebnis abschließen“, so Haag.