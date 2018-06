Tödlich verletzt: Lastwagen überrollt Radfahrerin

Tödliche Verletzungen hat eine 70-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitag, kurz vor 16 Uhr, in der Lindauer Straße in Tettnang, erlitten.

Nach den bisherigen Ermittlungen war die Frau in Begleitung einer 71-jährigen Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg der Lindauer Straße stadteinwärts unterwegs und an der Einmündung Wangener Straße von den Hinterrädern eines Kieslasters erfasst worden, dessen 81-jähriger Lenker von der Lindauer Straße nach rechts in die Wangener Straße abbiegen wollte. Den Spuren zufolge ist die 70-jährige, die einen Fahrradhelm trug, von den Hinterrädern überrollt worden.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes konnte der Notarzt wenig später nur noch den Tod der Frau feststellen. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Sachverständiger hinzugezogen. Da der Unfallhergang noch nicht eindeutig geklärt ist und sowohl die Begleiterin der ums Leben gekommenen Radfahrerin als auch der Lkw-Lenker unter Schock stehen, bittet die Polizei etwaige Unfallzeugen, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/7010, in Verbindung zu setzen. (pd)