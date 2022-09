SZ verlost Tickets für die Musiknacht in Tettnang

Weitere Infos zur Musiknacht in Tettnang sind online zu finden unter

Dreimal zwei Tickets für die Tettnanger Musiknacht am Samstag, 1. Oktober, verlost die Schwäbische Zeitung. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause verwandelt sich die Tettnanger Innenstadt am kommenden Samstag wieder in eine Musikmeile.

Insgesamt 16 Lokale sind in diesem Jahr mit dabei. 18 Bands werden den ganzen Abend lang für Livemusik sorgen, dabei sind von Blues über Rock bis zu Schlager oder HipHop alle Genres vertreten. Einlass ist um 19 Uhr, die Bands spielen ab 20 Uhr.

Tickets zu gewinnen für die Musiknacht

Wer die Tickets der Schwäbischen für die Tettnanger Musiknacht gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 28. September, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 88 62 15 an und nennt das Lösungswort „Musiknacht“ (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen).

