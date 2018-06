SZ verlost Karten für das Tettnanger Oktoberfest

Zünftig geht es am Wochenende vom 21. bis 23. Oktober in Tettnang zu, wenn im Schlossgarten das erste Tettnanger Oktoberfest steigt. Das Festzelt öffnet am Freitag und Samstag jeweils um 18 Uhr, Dirndl und Lederhosen sind am Freitag ab 20 Uhr bei der Sause mit der Partyband „Die Platzhirsche“ angesagt. „Wir sind mittendrin in den Vorbereitungen“, berichtet Veranstalter Adrian Oczkos. Wer mit dabei sein möchte, sollte frühzeitig Tickets besorgen, denn „der Freitagabend ist schon fast zur Hälfte ausverkauft“, rät Oczkos. Die Schwäbische Zeitung verlost fünf Mal zwei Karten für die Veranstaltung.

