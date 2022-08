Schwäbische.de verlost Hopfengläser samt Eintritt für Hopfenwandertag

Für den Hopfenwandertag verlost die „Schwäbische Zeitung“ fünf mal zwei Hopfengläser samt Eintrittskarten und Getränkegutscheinen im Wert von jeweils 20 Euro. Im Eintritt inklusive ist der kostenlose Shuttle zwischen Bahnhofstraße/Ecke Meistersteig und Siggenweiler.

Für Kinder unter 16 Jahren ist der Eintritt frei. Entlang des Hopfenpfads zwischen Tettnang und Siggenweiler verköstigen am Sonntag, 7. August, rund 30 Brauer aus aller Welt in fünf Dörfern ihre Gäste mit Bierspezialitäten. Die ortsansässigen Vereine sorgen mit Live-Musik und leckerem Essen für Hochgenuss.

So können Sie gewinnen

Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 2. August, bis 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 88 62 15 an und nennt das Lösungswort „Hopfi“ (0,50 EUR/Anruf aus dem deutschen Festnetz; gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz). Die Gewinner werden per Los ermittelt.

Die Gläser zum Hopfenwandertag sind eine Zugabe zu den Eintrittskarten. Fünf mal zwei Stück samt Eintritt und Getränkegutscheinen können Leserinnen und Leser gewinnen. (Foto: sz)

Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis.