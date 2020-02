SZ sucht Zeitzeugen zum Ende des Zweiten Weltkriegs

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sucht die Lokalredaktion der „Schwäbischen Zeitung“ Zeitzeugen oder Dokumente von Zeitzeugen, die das Kriegsende in Tettnang, Meckenbeu-ren oder Kressbronn erlebt haben.

Die Stunde Null nach dem Zweiten Weltkrieg fiel in Tettnang in den April 1945. Mit Panzern rollten die Franzosen am 29. April in Tettnang und Meckenbeuren ein. Schon lange reichten die Lebensmittel nicht mehr. Kaum eine Familie, die nicht um Angehörige trauerte. Kaum einer, der nicht um Leib und Leben fürchtete. Doch verspürten die Menschen neben aller Verzweiflung auch so etwas wie Erleichterung? Wie erlebten sie die letzten Tage des Nazi-Regimes? Wie organisierten sie ihr Leben neu? Nun jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal. Deshalb sucht die SZ Zeitzeugen. Weil viele Menschen schon gestorben sind, die das Kriegsende erlebt haben, stellen Briefe, Tagebücher oder ähnliche Unterlagen wichtige Dokumente dar – gewähren sie doch Einblicke in die damaligen Geschehnisse.