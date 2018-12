Swen Pech gibt den Taktstock ab

Tannaus Musiker haben vor Kurzem zum Kirchenkonzert in die St. Martins-Kirche nach Tannau eingeladen. Vorstand Martin Baumann freute sich bei der Begrüßung über viele Zuhörer, unter ihnen waren auch Bürgermeister Bruno Walter und Pfarrer Reinhard Hangst, heißt es in einem Schreiben der Musikkapelle.

Dirigent Swen Pech hat anspruchsvolle Musiktitel ins Konzertprogramm aufgenommen, darunter auch einige Solostücke. Eröffnet wurde das Konzert mit „Grand Choeur Dialogue“ bei dem eine Gruppe aus sieben Musikern von Patrick Brugger mit der Kirchenorgel begleitet wurden. Es folgte „La Storia“, ein Stück aus der Feder des bekannten niederländischen Komponisten Jacob de Haan.

Auch „Air“, ein getragenes Musikstück aus der Orchestersuite Nr. 3 von Johann Sebastian Bach, wurde von den Musikern vorgetragen. Mit „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ hatte Swen Pech eine solistische Einlage des Klarinettenregisters ins Konzertprogramm aufgenommen, das von den Musikerinnen gelungen zum Besten gegeben wurde. Ein weiteres Highlight im Abendprogramm war das Stück „Gabriels Oboe“ aus dem Bereich der Filmmusik. Hierbei zeigte Vizedirigent Christoph Dietenberger sein Können am Euphonium, was mit reichlichem Beifall belohnt wurde. Nun war „The Sound of Silence“ an der Reihe mit dem die Zuhörer dem üblichen vorweihnachtlichen Stress für ein paar Minuten entfliehen konnten. Danach zeigten die Klarinetten erneut ihre musikalische Qualität und spielten „Alexander’s Ragtime Band“ in schwungvoller Form.

„Go the Distance“ ist ein Musiktitel aus dem Film Hercules. Der Solopart mit Flügelhorn und Trompete wurde von Andreas Strauß in beeindruckender Weise vorgetragen, wofür er von den Zuhörern reichlich Applaus erhielt. Zur Einstimmung auf die Adventszeit hat Swen Pech den Titel „Mentis“ im Programm, worin die bekannten Melodien von „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Macht hoch die Tür“ enthalten waren.

Vorstand Martin Baumann dankte allen, die zum Gelingen des Konzertes beigetragen hatten. Besonderen Dank und ein Präsent gab es für Swen Pech, der mit diesem Kirchenkonzert seine knapp vierjährige erfolgreiche und schöne Dirigententätigkeit bei der Musikkapelle Tannau beendet hat.

Mit dem eher ruhigen Musikstück „Lady Stewarts Air“ und einer Zugabe ließen Tannaus Musiker ein ansprechendes und gelungenes Kirchenkonzert ausklingen. Im Anschluß daran konnten die Besucher und Musiker den schönen Konzertabend im nahegelegenen Dorfgemeinschaftshaus bei einem kleinen Imbiss nochmals Revue passieren lassen.