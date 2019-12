„Sweet Sugars“ lassen Santa swingen

Eine Adventsunterhaltung der besonderen Art hat es am Freitag in der Aula des Montfortgymnasiums mit dem Programm „Swingin’ Santa“ gegeben. Durch beeindruckend starke Stimmen, gut abgestimmten Background-Sound, überwiegend von der eigenen Band, klasse Bühnenpräsenz und Comedy-Musicalspiel mit Slapstick-Einlagen hat das Charming-Trio „Sweet Sugar Swing“ mit einer Mischung zwischen Musical, Show, Comedy und weihnachtlichem Swing einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Manchem mag das Weihnachtsliedgut zum Gedudel verkommen sein – mit Stimmeinsatz der Weihnachtsladies, -elfen oder -engeln geht es zurück an die Basisqualität. Ein kleiner Gag führt jeweils zum Lied. Kaum zu glauben, aber selbst bei bis zum Anschlag gehörten Klassikern schaffen Mary Kehl, Christina Meyer-Baak und Annie Heger immer wieder Gänsehaut-Feeling. „Stille Nacht“ – in drei Teilen acapella klassisch, gospel-perfektioniert englisch gesungen und im Musical-Stil vollendet. Wow. Oder „White Chrismas“ – dreistimmig veredelt.

Selbst Dauergespieltes wie „Jingle Bells“ oder „Rudolph The Rednosed Reindeer“ werden mit Swing-, Scat- und jazzigen Gesangselementen zum begeisternden Hinhörer und Mitwipper. Erschwerend kommt hinzu: Die X-mas-Ladies singen nicht nur klasse und unterhalten bestens, sie sehen dazu noch gut aus – auch dank liebevoll ausgesuchten sexy Kostümen samt Petticoat. Überaus sympathisch, denn keine der Schönheiten ist sich zu schade, für einen nicht immer vorteilhaften Gag auf der amerikanisch-weihnachtlichen Bühne herzuhalten. Comedy und humorvolle Spitzen kommen nicht zu kurz, etwa wenn der Amerikanerin „Swingin’ Mary“ der Unterschied zwischen „besinnlich“ und „sinnlich“ erklärt wird: „Ziemlich das Gleiche, halt ohne Klamotten.“

Man merkt dem „Fräuleinwunder“ an, dass sie von größeren Bühnen kommen, und sie bauen ihr sonstiges Swing, Boogie, Rockabilly oder Schlagertprogramm problemlos ins Weihnachtsgeschenkthema ein, mit „Ich will keine Schokolade“, „Diamonds Are The Girls Best Friends“ oder leicht umgetextet „Mister Santa, bring me a Dream“. Von Friesin Annie Heger ist in der Pause zu erfahren, dass man mit „Sandman“ und „Diamonds“ gestartet sei, nach Musical-Auftritten beim Oldenburger Staatstheater. Heger versichert: „Nach rund zehn Jahren sind wir immer noch echte Freundinnen!“

Am Schluss holen die Damen sich einen Santa aus dem Publikum, der freundlich mitmacht, dem aber wohl ziemlich heiß wird, mit den Weihnachtsengeln auf seinem Schoß. Nicht etwa wegen der Verkleidung – denn wie „Sweet Sugar Swing“ auf ihrem Veranstaltungsplakat als Subline schon andeuten: „A joyfull ride through christmas time.“

Das Publikum forderte mit viel Beifall weitere Zugaben, bis „Sugar Annie“ eine Weihnachtsweisheit mehr weitergab: „Tut der Abschied richtig weh, kauf’ dir einfach die CD.“ Den Veranstaltern vom „Spectrum Kultur“ und Simone Habeck ist da wohl eine echte Adventsfreude gelungen – oder doch schon ein Weihnachtsgeschenk?