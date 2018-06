Sven Giegold hält ein Plädoyer für Europa

Einen weiten Bogen hat der Grünen-Europaparlamentarier Sven Giegold am Donnerstag in seinem Vortrag „Gerecht umsteuern. So geht Europa“ auf dem Spargelhof Geiger geschlagen. Dort hatten sich etwa 50 Interessierte zur Fortsetzung der Veranstaltungsreihe „Gerechtigkeit“ der Tettnanger Grünen eingefunden. Giegold hielt ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa.

Er warnte vor aufkommenden nationalistischen Positionen. Das Versprechen eines friedlichen Europas, das durch Gemeinsamkeit stärker sei, werde von manchen EU-Bürgern nicht mehr so wahrgenommen. Giegold verwies auf die Rückkehr der Armut in einigen Staaten, insbesondere im Süden.

Hier entstünden falsche, leere Versprechungen und die Idee eines Befreiungsschlags, aber Probleme wie Klimawandel oder Datenhandel könne kein Staat mehr allein bewältigen. Man dürfe den Nationalisten das Feld nicht überlassen, sondern müsse auch emotional erzählen, warum dieses Europa gut sei. Als Beispiele nannte er das Studenten-Austauschprogramm Erasmus und den seit 70 Jahren herrschenden Frieden.

Allerdings plädierte er auch für ein sich veränderndes Europa. Als Positivbeispiel nannte Giegold die Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron einer gemeinsamen Wirtschafts- und Finanzpolitik. Das derzeitige Einstimmigkeitsprinzip in einigen Handlungsfeldern findet Giegold problematisch. Gleichwohl seien durchaus schon große Fortschritte bei der Bekämpfung privater Steuerflucht gemacht worden. Nun müsse auch der Druck auf Unternehmen erhöht werden.

In Bezug auf die Flüchtlingskrise sagte Giegold, dass es hier keine einfachen Lösungen gebe. Er kritisierte, dass hier die Rechte von Asylsuchenden angegriffen würden – der Asylantrag sei eben verbunden mit einem Recht auf eine Prüfung des Anspruchs. Der Ruf nach einer effektiven Kontrolle der EU-Außengrenzen sei durchaus richtig. Allerdings müsse das verbunden sein mit einem ordentlichen Verfahren und der innereuropäischen Verteilung nach einem Schlüssel sowie einem Einwanderungsverfahren.

Es gehe dabei nicht um einen Platz für jeden, sondern um klare Regeln. Es dürfe dabei aber keinen Abbau von Grundrechten geben. Er kritisierte die Idee, Länder wie Ungarn finanziell zu strafen, wenn sie keine Flüchtlinge aufnehmen wollten. Besser sei es, lokale Initiativen stattdessen direkt von der EU aus zu fördern und so Anreize zu schaffen.

Investition in digitale Startups

Giegold plädierte für einen europäischen Investitionshaushalt für Bildung („Erasmus für alle“), den Ausbau eines europäischen Stromnetzes, die Schließung europäischer Eisenbahnlücken sowie die Investition in digitale Startups. Als weiteres Feld, das gemeinsam besser funktioniere als allein, benannte Giegold die Außen- und Sicherheitspolitik im Sinne einer besseren Kooperation mit gemeinsamer Ausrüstung und Ersatzteilen, ohne dass es hier Kürzungen bei zivilen Konfliktlösungsmissionen geben dürfe.

Nicht in allen, aber in so wichtigen Bereichen, bei „großen Fragen“ brauche es ein Mehr an Europa. Das müsse dann aber auch transparenter und demokratischer werden.