SV Tannau verliert den besonderen Heimvorteil

TSG Ailingen steigt in die Saison ein

Nach dem Abstieg aus der Landesliga zeigt sich die TSG Ailingen erstmals in ihrer neuen Spielklasse. Zu Hause an der Fohlenstraße treffen die TSG-Handballerinnen am Samstag um 20 Uhr auf den SC Vöhringen. Weiterhin für das Team verantwortlich ist der Trainer Lars Rossi, der mit dem Verlust von vier Spielerinnen zurechtkommen muss. Unter anderem steht ihm Lea Jäger nicht mehr zur Verfügung: Sie ist zum Landesligisten SG Argental gewechselt. Die Ambitionen des Teams sind durchaus hoch, so soll der Wiederaufstieg in Angriff genommen werden. Darüber hinaus ist es geplant, dass Spielerinnen der ersten Mannschaft des Öfteren auch in der neuen zweiten Mannschaft aushelfen.

Rossi kann gerade zu Saisonbeginn auf wertvolle Tipps von Andrea Vogel bauen. Sie ist bei der TSG für die Koordination zuständig und kennt die Liga durch ihre Trainertätigkeit beim SV Tannau. Den ersten Ailinger Gegner, den aktuellen Spitzenreiter SC Vöhringen, schätzt sie stark ein. „Sie spielen schnellen Handball“, meint Vogel.